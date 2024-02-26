Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，透過是次合作，Mastercard持卡人可以更順暢地將八達通融入自己的旅行之中

八達通集團行政總裁應天麒表示，隨著全球旅遊業快速恢復至疫情前的繁榮水平，八達通歡迎越來越多遊客重臨香港。此次合作讓Mastercard持卡人可以像香港本地市民一樣使用手機八達通進行購物、用餐和出行，體驗香港無現金支付的便利。

Mastercard香港及澳門區總經理陳一芳表示，是次合作不但惠及遊客，更能促進本地中小型企業發展，讓他們透過Mastercard伸延功能和八達通的支付網絡，接觸更多買家，發掘更多商機。

對於訪港遊客來說，他們將可以在所有港鐵路線（包括機場快線、輕鐵和港鐵巴士）上使用手機八達通，並快速通過2,400個港鐵閘機。因此，旅客不需再購買和增值實體卡，甚至無需解鎖流動裝置便可支付。

此外，目前中國內地入境遊客還可享受增值回贈優惠，由2024年2月1日至5月31日，中國內地遊客在旅客八達通App綁定Mastercard卡，並首次以人民幣單一增值相當於港幣300元或以上，即可享港幣30元現金回贈。

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