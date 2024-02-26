和睦家是深圳首間港資綜合性私家醫院，提供醫療服務，包括專業諮詢、手術、磁力共振造影、體檢、會診、治療、產後康復及住院療養等。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，「我們一直秉承以客為先的業務策略，致力提供更多優質醫療保障。這次很高興能與頂尖的醫療機構深圳新風和睦家醫院攜手合作，發揮雙方優勢，讓保誠客戶可享更便捷和有效率的醫療服務，並獲得適切的保障。我們將堅守服務承諾，並逐步擴展大灣區醫療網絡，全力在大眾的健康旅途上護航，貫徹保誠『保障每個人生，誠就每個未來』的宗旨」。

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，「深圳新風和睦家醫院與保誠保險秉承相同服務理念且兩家機構均期望在大灣區醫療保險領域進行更多創新型合作，將高效、快捷與國際接軌的醫療服務普惠客戶。醫療費用直付服務對購買了香港保險的客戶來說，均能享受無憂的理賠體驗，還能在深圳問診香港醫生並進行醫療費用支付，免去了看病就醫『兩地奔波』的煩惱」。

保誠指，透過是次合作，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。保誠的合資格客戶可在進行治療前向深圳新風和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其申請醫療費用預先批核。此外， 保誠亦已豁免信用卡授權的要求，客戶無須先作信用卡授權預留自付差額，亦毋須為往後的索償程序操心。

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