金管局表示，擴大合資格抵押品名單將有助推動內地金融市場開放，以及鞏固提升香港國際金融中心及離岸人民幣業務樞紐地位，當局會繼續監察流動資金安排的使用及操作情況。據金管局數據，今日人民幣流動資金安排當中，銀行整體以日間回購協議拆入26億元人民幣，另以隔夜回購協議拆入9000萬元人民幣。

工銀亞洲與中銀香港（2388）表示，今日已完成以在岸人民幣債券完成相關回購交易。工銀亞洲高級業務總監暨金融市場部總經理詹偉基表示，新政策有助提升在岸人民幣債券的投資和交易價值，有利離岸人民幣市場交投及流動性管理，也是推動內地債券市場開放的新措施。

中銀香港投資管理總經理王兆宗則指，措施豐富市場參與者管理人民幣短期流動性時可使用的抵押品種類，亦是有序啟動在岸人民幣資產抵押品功能和應用的有益嘗試，為人民幣債券融入國際擔保品市場的又一重大突破。截至2023年底，境外機構投資者已連續5個月增持內地債券，本次安排有助促進和增加境外投資者持有人民幣債券的意願，有利鞏固並提升香港國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐地位。