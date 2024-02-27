moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股向下 道指跌62點 比特幣創逾兩年高 金龍指數見1個月高

美債息上升，債息倒掛收窄，金龍指數連升4日見1個月高，美股向下。市場焦點轉向經濟數據和減息時機，美股向下，比特幣曾升逾6%創逾兩年新高。高盛數據顯示，輝達發布財報前湧入科技股的對冲基金正開始平倉離場，拋售速度為七個月來最快；資金湧入必需消費品等波動性較低的股票。摩通預計聯儲局將在6月宣布放緩縮表，晚於該行此前預測的3月份。

道瓊斯工業平均指數收跌62點，跌幅0.16%，報39069點。標普500指數收跌19點，跌幅0.38%，報5069點。納斯達克綜合指數收跌20點，或0.13%，報15976點。

Amgen跌0.97%，報286.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累18點，而Salesforce升2.59%，報300.39元，貢獻道指49點。

科技股方面，蘋果收市報181.16元，跌0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報137.57元，跌4.43%，亞馬遜收市報174.73元，跌0.14%，Facebook收市報481.74元，跌0.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.37%，報495點。德國DAX指數收漲0.03%，報17423點；法國CAC 40指數跌0.47%，報7929點；英國富時100指數收跌0.29%，報7684點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.75%，報6235點。

美國2年期債息曾升最多1.12%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見4.7419厘，是2月23日4.7435厘後最高。收市報4.7182厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。

美國10年期債息曾升最多1.39%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.3071厘，是2月23日4.3486厘後最高。收市報4.2795厘，是2月22日後收市新高，當日報4.3207厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至42.546基點，是2月23日38.848基點後最窄。收市報44.103基點，是2月22日後收市最窄，當日報39.319基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至111.122基點，是2月23日106.67基點後最窄。收市報113.945基點，是2月22日後收市最窄，當日報109.04基點。

金龍指數曾升最多1.09%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見6256.67點，是1月5日6271.99點後最高。收市報6235.2點，是1月4日後收市新高，當日報6318.08點。連升4日，累計升230.1點，對上一次連升4日是2023年12月29日。

道指曾跌最多0.27%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見39025.8點，是2月22日38802.07點後最低。收市報39069.23點，是2月22日後收市新低，當日報39069.11點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.39%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.59%。低見5068.91點，是2月22日5038.83點後最低。收市報5069.53點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

納指曾跌最多0.14%，是2月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.54%。低見15973.9點，是2月23日15954.5點後最低。收市報15976.25點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌2日，累計跌65.37點，對上一次連跌2日是2月20日。連續第2日陰燭。

比特幣曾升最多6.15%，是2月9日後最大升幅度，當日升幅度為6.3%。高見54955.4美元，是2021年12月3日57654美元後最高。收市報54656.38美元，是2021年12月2日後收市新高，當日報56903.45美元。連續升3日，累計升3675.18美元，對上一次連續升3日是2月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月20日。

 

其他報道

北水增持中國鐵塔 減持中國中藥