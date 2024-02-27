道瓊斯工業平均指數收跌62點，跌幅0.16%，報39069點。標普500指數收跌19點，跌幅0.38%，報5069點。納斯達克綜合指數收跌20點，或0.13%，報15976點。

Amgen跌0.97%，報286.37美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累18點，而Salesforce升2.59%，報300.39元，貢獻道指49點。

科技股方面，蘋果收市報181.16元，跌0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報137.57元，跌4.43%，亞馬遜收市報174.73元，跌0.14%，Facebook收市報481.74元，跌0.47%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.37%，報495點。德國DAX指數收漲0.03%，報17423點；法國CAC 40指數跌0.47%，報7929點；英國富時100指數收跌0.29%，報7684點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.75%，報6235點。

美國2年期債息曾升最多1.12%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見4.7419厘，是2月23日4.7435厘後最高。收市報4.7182厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。

美國10年期債息曾升最多1.39%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.28%。高見4.3071厘，是2月23日4.3486厘後最高。收市報4.2795厘，是2月22日後收市新高，當日報4.3207厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至42.546基點，是2月23日38.848基點後最窄。收市報44.103基點，是2月22日後收市最窄，當日報39.319基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至111.122基點，是2月23日106.67基點後最窄。收市報113.945基點，是2月22日後收市最窄，當日報109.04基點。

金龍指數曾升最多1.09%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見6256.67點，是1月5日6271.99點後最高。收市報6235.2點，是1月4日後收市新高，當日報6318.08點。連升4日，累計升230.1點，對上一次連升4日是2023年12月29日。

道指曾跌最多0.27%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見39025.8點，是2月22日38802.07點後最低。收市報39069.23點，是2月22日後收市新低，當日報39069.11點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.39%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.59%。低見5068.91點，是2月22日5038.83點後最低。收市報5069.53點，是2月21日後收市新低，當日報4981.8點。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

納指曾跌最多0.14%，是2月23日後最大跌幅，當日跌幅為0.54%。低見15973.9點，是2月23日15954.5點後最低。收市報15976.25點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。連跌2日，累計跌65.37點，對上一次連跌2日是2月20日。連續第2日陰燭。

比特幣曾升最多6.15%，是2月9日後最大升幅度，當日升幅度為6.3%。高見54955.4美元，是2021年12月3日57654美元後最高。收市報54656.38美元，是2021年12月2日後收市新高，當日報56903.45美元。連續升3日，累計升3675.18美元，對上一次連續升3日是2月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月20日。

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