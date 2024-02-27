個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.48%，折合報285.82元；阿里巴巴（9988）升0.92%，折合報74.83元；美團（3690）升0.42%，折合報81.49元；匯控（0005）跌0.18%，折合報59.59元；建行（0939）跌0.08%，折合報4.89元。

道期現跌0.066%；標期現跌0.07%；納期現跌0.11%。日本東證指數現升0.14%；韓國KOSPI指數現跌0.38%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.23%。

VIX指數隔晚跌0.07%或0.01點，報13.74點。

紐油現升0.09%或0.07美元，報77.65美元；布油現升1.11%或0.9美元，報82.53美元；金價現升0.02%或0.56美元，報2031.8美元；LME 銅期貨隔晚跌1.18%或101.5美元，報8466美元。比特幣現跌0.22%或123.75美元，報54532.63美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.2775厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司快今日公布業績，包括，ASMPT（0522）、中國光大水務（1857）、盈健醫療（1419）、IMAX（1970）、玖龍紙業（2689）、新創建集團（0659）、新意網集團（1686）、陽光房地產基金（0435）。

中電（0002）：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗。

紛美包裝（0468）董事會考慮派特息。

國浩（0053）中期盈利多賺13%至14.49億，每股派息0.5元。

百濟神州（6160）第四季收入年增67%，虧損收窄17%。

百盛商業（3368）六年來首扭虧賺6640萬元人民幣，不派末期息。

中信資源（1205）:正考慮及評核AWC收購事項。

開源控股（1215）料去年虧損收窄至約200萬元。

上實環境（0807）去年盈利跌23%，末期息0.006新元。

京基金融（1468）：已於開曼群島法院提交清盤呈請，以進行重組。

蔚來（9866）與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議。

證監會：已對鼎益豐（0612）前主席隋廣義展開法律程序，有人涉在2018年操縱股份。

時代集團（1023）中期業績純利按年減半，派中期息2仙。

南方東英比特幣期貨ETF（3066），AUM達近7億元，為歷史新高。

理想汽車（2015）去年業績首次扭虧，賺117億元。

AEON CREDIT（0900）：深山友晴辭任董事總經理，魏愛國接任。

阿里（9988）披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權。

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