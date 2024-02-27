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恒指高開10點 科指升1% 理想升14% 比亞迪升1%

恒指今早高開10點或0.07%，報16645點，大市成交金額14億元；國指今早高開16點或0.29%，報5739點。恒生科技指數開市報3428點，升1.05%。非必需消費品、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.95%，下跌為5.37%，無升跌為88.67%。

阿里巴巴（9988）、理想汽車（2015）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌18隻升，44隻下跌，20隻無升跌。比亞迪（1211）升1.76%，報191.2元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.59%，報361.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，14隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報160.8元，升14.94%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報361.4元，跌2.59%。

恒指續低於100天線(16747.69點)。科指續高於50天線(3386.31點)。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）開市報90.25元，跌1.2%。中國光大水務（1857）無成交，報1.32元。盈健醫療（1419）開市報1.07元，無升跌。IMAX（1970）無成交，報7.3元。玖龍紙業（2689）開市報3.68元，跌0.54%。新創建集團（0659）無成交，報7.24元。新意網集團（1686）無成交，報2.74元。陽光房地產基金（0435）無成交，報1.86元。

中電（0002）：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗。開市報64元，升0.23%。

紛美包裝（0468）董事會考慮派特息。開市報1.91元，升1.6%。

國浩（0053）中期盈利多賺13%至14.49億，每股派息0.5元。開市報89.2元，跌0.28%。

百濟神州（6160）第四季收入年增67%，虧損收窄17%。開市報96.8元，升3.53%。

百盛商業（3368）六年來首扭虧賺6640萬元人民幣，不派末期息。開市報0.117元，跌4.1%。

中信資源（1205）:正考慮及評核AWC收購事項。開市報0.425元，升3.66%。

開源控股（1215）料去年虧損收窄至約200萬元。無成交，報0.013元。

上實環境（0807）去年盈利跌23%，末期息0.006新元。開市報1.03元，跌11.97%。

京基金融（1468）：已於開曼群島法院提交清盤呈請，以進行重組。停牌。

蔚來（9866）與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議。開市報44.5元，升1.71%。

證監會：已對鼎益豐（0612）前主席隋廣義展開法律程序，有人涉在2018年操縱股份。開市報1.29元，跌10.42%。

時代集團（1023）中期業績純利按年減半，派中期息2仙。無成交，報0.68元。

南方東英比特幣期貨ETF（3066），AUM達近7億元，為歷史新高。創上市新高，見21.88元，開市報21.88元，升6.52%。

理想汽車（2015）去年業績首次扭虧，賺117億元。開市報160.8元，升14.94%。

AEON CREDIT（0900）：深山友晴辭任董事總經理，魏愛國接任。無成交，報5.42元。

阿里（9988）披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權。開市報74.45元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.84元，開市報2.84元，升1.43%；法拉帝（9638）創上市新高，見28.5元，開市報28.5元，升0.18%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見21.88元，開市報21.88元，升6.52%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.8元，開市報20.8元，升3.9%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，升2%；光正教育（6068）創52周高，見0.415元，開市報0.415元，升2.47%；南戈壁（1878）創52周高，見6.26元，開市報6.26元，升5.21%；中糧包裝（0906）創52周高，見7.05元，開市報7.05元，升0.14%；新火科技控股（1611）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，升9.38%；江南布衣（3306）創52周高，見11.92元，開市報11.92元，升1.19%；藍港互動（8267）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升14.29%。

異動股

上升異動股，包括，OSL集團（0863）開市報9.3元，升14.96%；理想汽車（2015）開市報160.8元，升14.94%；藍港互動（8267）創52周高，見0.96元，開市報0.96元，升14.29%；青島控股（0499）開市報0.124元，升12.73%；中生聯合（3332）開市報0.31元，升10.71%；新火科技控股（1611）創52周高，見3.5元，開市報3.5元，升9.38%；卓航控股（1865）開市報0.049元，升8.89%。

下跌異動股，包括，愛達利網絡（8033）開市報0.118元，跌14.49%；上海實業環境（0807）開市報1.03元，跌11.97%；環能國際（1102）開市報0.142元，跌11.25%；杰地集團（8313）開市報0.04元，跌11.11%；鼎益豐（0612）開市報1.29元，跌10.42%；瑞麗醫美（2135）開市報0.105元，跌7.89%；美中嘉和（2453）開市報15.68元，跌6.22%；國鴻氫能（9663）開市報15.96元，跌5.9%；百盛集團（3368）開市報0.117元，跌4.1%；維亞生物（1873）開市報0.57元，跌3.39%；中策資本控股（0235）開市報0.031元，跌3.13%。

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