恒指今早高開10點或0.07%，報16645點，大市成交金額14億元；國指今早高開16點或0.29%，報5739點。恒生科技指數開市報3428點，升1.05%。非必需消費品、信息技術、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.95%，下跌為5.37%，無升跌為88.67%。