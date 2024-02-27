報道引述wind數據顯示，截至2月26日，已有6隻消費基礎設施REITs獲批，其中3隻已定價發售並完成募集，分別為華夏金茂商業REIT、嘉實物美消費REIT、華夏華潤商業REIT，發行總規模達89.23億元人民幣。

從當前消費基礎設施REITs的底層資產來看，主要集中在百貨商場、購物中心等商業不動產領域。根據贏商網大數據統計，截至2023年12月底，國內已開幕購物中心5,827個，體量為5.17億平方米，存量成長放緩至6.8%。

報道引述同策研究院研究總監宋紅衛表示，隨著對消費基礎設施REITs的政策支持力度持續加大，有助於進一步提升商業項目營運質效，推動消費模式和消費場景的迭代升級 ，激發區域消費活力，促進居民消費的恢復與擴大。

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