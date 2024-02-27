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國泰貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物

國泰航空（0293）公布，將於今年3月開始，在國泰貨運站採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜處理出口貨物，較目前所沿用不少於30%比例的規格為高，亦為香港首個採用含 50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜處理出口貨物的貨運站。

國泰貨運董事歐永棠（Tom Owen）表示，實踐可持續發展對於塑造航空貨運的未來十分重要。我們採用含 50%循環再用塑料的包裝膠膜，不單履行國泰貨運對環境管理的承諾，亦為業界樹立了新標準。

國泰附屬服務可持續發展主管霍穎彤表示，「循環經濟」是減少浪費、延長產品生命週期的重要概念。國泰貨運站自2017年起已開始將包裝膠膜循環再用，並且回收所有在進口貨物中使用的包裝膠膜。新包裝膠膜以50%回收消費後再生塑料製造，減少對原生塑料的依賴之餘，亦能滿足客戶的營運需求。我們的長遠目標是減少在營運中使用塑膠，因此我們仍會與供應商緊密合作，積極研究使用含更高回收物料比例的再生塑料，又或其他替代物料。

國泰貨運站去年10月簽署參加國際航空運輸協會（IATA）的「環境評估」（IEnvA），是香港首家簽署參加的貨運站。此環評計劃為航空業提供全球認可的環境和可持續發展標準。

國泰貨運站常務總裁華馬克（Mark Watts）表示，IEnvA計劃為支援航空業的公司提供了系統化的方法，讓其能夠透過不斷改進環境管理系統，令其營運符合最佳常規和適合未來發展。