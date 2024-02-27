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內地手機回收商閃回科技遞表申上市

中國第三大手機回收服務商閃回科技遞表申請上市，其獨家保薦人為清科資本。閃回科技主要從主流消費電子品牌及其經銷商的線下、上商城，以及電子產品大型商戶及大型移動網絡運營商經營的線下門店，獲得二手消費電子產品供應。集團同時還通過線上平台「閃回有品」及多個第三方電商平台，再加上向企業回收過剩庫存的電子產品。

以2022年自消費者回收交易總額計，閃回科技為中國最大的專注於線下以舊換新的手機回收服務提供商，亦是中國第三大手機回收服務商，市場份額分別約為8.4%及1.5%；閃回科技亦將合作及回收交易服務擴展至香港，以促進當地業務發展，於去年10月，集團亦成功取得香港無線電商牌照。

閃回科技於2021年及2022年，分別虧損4870.8萬元（人民幣，下同）及9908.4萬元；期內收入則分別約為7.50億元及9.19億元；毛利則為6147.1萬元及5566.7萬元。集團收入主要來自向二手市場買家，銷售集團從各種供應渠道採購主要為手機的二手消費電子產品，並通過集團旗下「閃回有品」線上平台，以及集團於多個第三方電商平台上運營的自有網店。

 

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