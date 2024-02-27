內地連番出手呵護股市，瑞銀稱「國家隊」料已斥逾4100億掃A股ETF，短期減持可能性低。消息刺激A股今早先跌後升幅擴大，港股亦先跌後升，資金亦重新流入A股，南水今日淨流入122.48億元，是2月21日後高，當日報135.94億元。另一方面，北水亦連續第9日流入，創3個月最長流入。

北水流入同時，A、H股溢價亦收窄，恒生滬深港通AH股溢價指數於2月14日曾高達161.36點，顯示A股較H股溢價，創2009年3月9日後新高(當日報164.81)，今曾低見150.1點，是1月26日149.79點後最低。收報150.4點，跌0.15%，連跌6日，累計跌5.69點，對上一次連跌6日是2023年1月26日。

恒指今早高開10點，高位升193點，低位跌181點，高低波幅375點，是2月21日後收市新高。非必需消費品、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為34.26%，下跌為30.77%，無升跌為34.96%。

恒指收市升156點或0.94%，報16790點，大市成交金額1026億元，較上日增加22.81%，是2月21日1224.44億元成交後最多；國指升83點或1.46%，報5806點。恒生科技指數收報3503點，升3.24%。

藍籌股成交金額548.07億元，佔大市成交53.41%；科指成份股成交金額289.18億元，佔大市成交28.18%；國指成份股成交金額447.25億元，佔大市成交43.59%。

24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加36.24%，至79.8億元，佔大市成交7.77%。牛熊證成交金額34.55億元，增加57.26%；窩輪成交金額45.24億元，增加23.62%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌52隻升，26隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升10.21%，收報16.62元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌3.57%，收報20.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報175.5元，升25.45%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報23.5元，跌3.89%。

恒指曾下試10天線(16396.45點)，後升穿100天線(16749.14點)。科指升穿50天線(3387.79點)。

北水南下合計淨流入13.29億元，較上日減少24.39%，連續第9日流入，累計流入300.74億元，對上一次連續9日淨流入是2023年11月7日。南水北上合計淨流入122.48億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.17%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.45%。高見16828.67點，是2月23日16895.82點後最高。今日收市報16790.8點，是2023年12月29日後收市新高，當日報17047.39點。

科指曾升最多3.46%，是2月21日後最大升幅，當日升幅為4.8%。高見3510.57點，是1月12日3530.24點後最高。今日收市報3503.17點，是1月5日後收市新高，當日報3592.33點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年1月26日。

國指曾升最多1.68%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見5819.55點，是2月23日5832.67點後最高。今日收市報5806.9點，是2023年11月30日後收市新高，當日報5857.54點。

焦點股表現

理想汽車（2015）曾升最多26.88%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為37.48%。高見177.5元，是2023年8月8日184元後最高。收市報175.5元，是2023年8月8日後收市新高，當日報177.5元。收報175.5元，升25.45%，連升6日，創最長連升紀錄。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2023年1月26日。

新秀麗（1910）曾升最多18.28%，是2022年3月17日後最大升幅，當日升幅為23.73%。高見27.5元，是2023年8月28日27.5元後最高。收市報26.45元，是2023年10月13日後收市新高，當日報26.7元。現報26.45元，升13.76%。

午後消息股表現

恒大（3333）主席許家印前妻丁玉梅入稟高院 向兒子追討10億借款。停牌。

飛達帽業（1100）墨西哥廠房去年底落成 目標第四季達至收支平衡。收報1.58元，無升跌。

渣打（2888）中國據報以「商業理由」 停止替中國客戶透過QDII作新境外投資。收報63.35元，跌0.08%。

阿里(9988領投AI初創「月之暗面」新一輪融資 估值達25億美元。

中薇金融（0245）接獲股東要求召開股東特別大會 以罷免兩執董。收報0.055元，無升跌。

彩客新能源（1986）盈警 料去年溢利下跌逾八成。創上市新低，見0.8元，收報0.81元，跌3.57%。

豐盛生活服務（0331）半年盈利跌8.6% 中期息22.4仙。收報5.63元，跌2.43%。

光大水務（1857）去年多賺17% 末期息增13%派5.81仙。收報1.3元，跌1.52%。

今早及隔晚消息股表現

聯想（0992）展示透明螢幕概念ThinkBook。收報8.91元，升0.11%。

獲收購意向 新秀麗（1910）研私有化。收報26.45元，升13.76%。

意大利據報聯繫比亞迪（1211）設廠。收報197.9元，升5.32%。

埃克森美孚和中海油（0883）擬行權購Hess圭亞那石油項目。創52周高，見17.04元，收報16.78元，跌0.12%。

國泰（0293）貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物收報8.49元，升1.07%。

鼎益豐（0612）：正就傳訊令諮詢法律顧問。證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序，有人涉在2018年操縱股份。收報1.1元，跌23.61%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報90元，跌1.48%。盈健醫療（1419）收報1.05元，跌1.87%。IMAX（1970）收報7.39元，升1.23%。玖龍紙業（2689）收報3.8元，升2.7%。新創建集團（0659）收報7.37元，升1.8%。新意網集團（1686）收報2.72元，跌0.73%。陽光房地產基金（0435）見52周低1.78元，收報1.82元，跌2.15%。

中電（0002）：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗。收報66.65元，升4.39%。

紛美包裝（0468）董事會考慮派特息。收報1.9元，升1.06%。

國浩（0053）中期盈利多賺13%至14.49億，每股派息0.5元。創52周高，見91.2元，收報85元，跌4.97%。

百濟神州（6160）第四季收入年增67%，虧損收窄17%。收報99.1元，升5.99%。

百盛商業（3368）六年來首扭虧賺6640萬元人民幣，不派末期息。收報0.122元，無升跌。

中信資源（1205）:正考慮及評核AWC收購事項。收報0.42元，升2.44%。

開源控股（1215）料去年虧損收窄至約200萬元。收報0.015元，升15.38%。

上實環境（0807）去年盈利跌23%，末期息0.006新元。見52周低0.97元，收報0.99元，跌15.38%。

京基金融（1468）：已於開曼群島法院提交清盤呈請，以進行重組。停牌。

蔚來（9866）與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議。收報45.6元，升4.23%。

時代集團（1023）中期業績純利按年減半，派中期息2仙。收報0.66元，跌2.94%。

南方東英比特幣期貨ETF（3066），AUM達近7億元，為歷史新高。創上市新高，見22.88元，收報22.48元，升9.44%。

理想汽車（2015）去年業績首次扭虧，賺117億元。收報175.5元，升25.45%。

AEON CREDIT（0900）：深山友晴辭任董事總經理，魏愛國接任。收報5.41元，跌0.18%。

阿里（9988）披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權。收報75.5元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見25.1元，收報24.65元，升6.25%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.85元，收報42.15元，升3.44%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.07元，收報3.03元，升8.21%；法拉帝（9638）創上市新高，見29.8元，收報29.2元，升2.64%；力天影業（9958）創上市新高，見3.1元，收報3.06元，升21.91%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.66元，收報15.44元，升0.65%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8716.2元，收報8716.2元，升0.01%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.07元，收報12.07元，升2.29%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見22.88元，收報22.48元，升9.44%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見18.59元，收報18.24元，升4.53%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見869.5元，收報869.5元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見22.36元，收報21.88元，升9.29%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.4元，收報1044.1元，升0.01%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.81元，收報17.81元，升0.45%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.44元，收報26.38元，升9.19%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.64元，收報52.64元，升0.15%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.95元，收報163.95元，升0.28%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1030.7元，收報1030.7元，升0%；長久股份（6959）創上市新高，見17元，收報16.14元，升13.18%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.375元，跌2.6%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；楓葉教育（1317）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；光正教育（6068）創52周高，見0.425元，收報0.415元，升2.47%；天立教育（1773）創52周高，見4.6元，收報4.56元，升6.54%；成實外教育（1565）創52周高，見0.205元，收報0.188元，升11.9%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.2元，收報28.1元，升2.74%；中國財險（2328）創52周高，見11元，收報10.9元，升1.87%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見47.7元，收報47.55元，升1.28%；中海油（0883）創52周高，見17.04元，收報16.78元，跌0.12%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，富通科技（0465）低見0.159元，收報0.28元，升12%；利記（0637）低見0.13元，收報0.139元，跌1.42%；中國環保科技（0646）低見0.2元，收報0.241元，升0.42%；大禹金融（1073）低見0.11元，收報0.119元，升0.85%；辰林教育（1593）低見1.58元，收報1.62元，跌1.82%；優越集團控股（1841）低見0.162元，收報0.172元，跌9.47%；快餐帝國（1843）低見0.16元，收報0.169元，升3.68%；彩客新能源（1986）低見0.8元，收報0.81元，跌3.57%；易居企業控股（2048）低見0.154元，收報0.169元，跌11.98%；瑞麗醫美（2135）低見0.079元，收報0.081元，跌28.95%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.11元，收報1.13元，跌2.59%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，跌8.57%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.45元，跌11.76%；萬邦投資（0158）低見90.8元，收報90.8元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.5元，收報0.59元，升1.72%；博富臨置業（0225）低見5.88元，收報5.88元，跌0.68%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.42元，收報2.42元，跌5.1%。

異動股

上升異動股，包括，吉星新能源（3395）創52周高，見0.6元，收報0.415元，升97.62%；中生聯合（3332）創52周高，見0.495元，收報0.415元，升48.21%；中國華君（0377）收報1.24元，升45.88%；中國汽車內飾（0048）收報0.117元，升34.48%；復興亞洲（0274）收報0.054元，升31.71%；創輝珠寶（8537）收報0.039元，升30%；理想汽車（2015）收報175.5元，升25.45%。

下跌異動股，包括，瑞麗醫美（2135）創上市新低，見0.079元，收報0.081元，跌28.95%；中國恒有源集團（8128）收報0.044元，跌24.14%；實德環球（0487）收報0.055元，跌23.61%；美瑞健康國際（2327）見52周低0.136元，收報0.153元，跌23.5%；匯鑫小貸（1577）見52周低0.465元，收報0.465元，跌22.5%；道和環球（0915）收報0.083元，跌20.95%；滄海控股（2017）收報0.212元，跌20%；暢由聯盟（1039）收報0.125元，跌19.87%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.06元，收報0.072元，跌18.18%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.075元，收報0.082元，跌18%。

其他報道

許家印前妻丁玉梅入稟高院 向兒子追討10億借款

飛達帽業墨西哥廠房去年底落成 目標第四季達至收支平衡

渣打中國據報以「商業理由」 停止替中國客戶透過QDII作新境外投資

阿里領投AI初創「月之暗面」新一輪融資 估值達25億美元

內地手機回收商閃回科技遞表申上市

恒指公司：年初至今港股回購金額達298億 藍籌佔83%

昂坪360去年接待138萬人達2019年95%水平 農曆年市集消費升三成勝疫前

中薇金融接獲股東要求召開股東特別大會 以罷免兩執董

彩客新能源盈警 料去年溢利下跌逾八成

【有片：埋身擊】美匯偏軟 可考慮趁低吸納歐元

半日沽空金額減13% 新秀麗沽空增153倍 創個半月高 恒生中國企業沽空額最多

豐盛生活服務半年盈利跌8.6% 中期息22.4仙

光大水務去年多賺17% 末期息增13%派5.81仙

恒指半日跌60點 科指升0.9% 北水9連入 理想升21% 新秀麗升13%