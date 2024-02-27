期內新創建收入錄139.79億元，按年升6.7%；整體應佔經營溢利增長19%至21.34億元 。經調整EBITDA按年增長44%至37.3億元。

新創建解釋，整體應佔經營溢利增長主要受惠道路業務的交通流量和路費收入持續復蘇和增長；保險業務受惠於業務增長導致合約服務邊際釋放增加、較高的盈餘資產投資回報，及由於採用香港財務報告準則第17號而帶來的一次性影響；以及設施管理業務中的香港會議展覽中心和「免稅」店業績轉虧為盈。

不過，香港亞洲貨櫃物流中心和內地物流物業於期內缺少重估收益，導致物流業務應佔經營溢利輕微下跌；策略性投資業務的應佔經營溢利下降；及人民幣貶值帶來的負面影響，抵消了部分業務增長貢獻。

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