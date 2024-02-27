進口增長21.7%，少過預期的22.8%，但亦創2021年9月後新高，當月報23.5點。同樣連升4個月，對上一次連升4個月是2021年6月。

1月份亦同時終止連續23個月貿易逆差，轉為順差36億元，預期為逆差288億元。順差36億元，是2022年1月後新高，當月報66億元。

政府發言人表示，2024年1月商品出口貨值在去年非常低的比較基數下躍升，部分受農曆新年的時間影響。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估實際情況。1月輸往內地的出口大幅上升。輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得上升。展望未來，環球經濟增長緩慢及地緣政治因素在短期內將繼續影響香港的出口表現。政府會密切留意情況。

經季節性調整的數字顯示，截至2024年1月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升4.2%。同時，商品進口貨值上升2.3%。

按國家／地區分析，2024年1月份與2023年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升45.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地（內地）（升54.2%）、印度（升51.0%）、馬來西亞（升48.1%）、台灣（升46.8%）和泰國（升45.6%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是法國（升38.7%）和美國（升11.5%）。另一方面，輸往荷蘭（跌45.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升42.6%）、美國（升38.9%）、內地（升38.6%）、越南（升34.0%）和韓國（升28.3%）。另一方面，來自菲律賓（跌25.6%）的進口貨值則錄得跌幅。

截至2024年1月份止的三個月與2023年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升44.4%）、印度（升37.7%）、台灣（升25.2%）、內地（升23.2%）和越南（升23.1%）。另一方面，輸往荷蘭（跌27.7%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升51.9%）、美國（升18.5%）、內地（升18.4%）、韓國（升18.2%）和泰國（升15.3%）。另一方面，來自菲律賓（跌27.1%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析

2024年1月份與2023年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增557億元，升42.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增102億元，升25.1%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增278億元，升20.6%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增125億元，升32.5%）。

截至2024年1月份止的三個月與2023年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增817億元，升17.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增154億元，升11.4%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增475億元，升9.7%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增267億元，升20.4%）。

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