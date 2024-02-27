加拿大艾伯塔省政府投資推廣平台Invest Alberta行政總裁Rick Christiaanse近日開啓今年首度大中華區之行，他在到訪香港時表示，Invest Alberta作爲政府投資推廣平台，可以為大中華企業拓展北美市場提供支援，當中包括提供有關艾伯塔省營商環境和文化差異的重要分析、諮詢和深入市場的洞察資訊，重點關注農業和食品加工、能源、石化以及包括潔淨科技等創新科技領域。
Christiaanse稱，艾伯塔省被譽為加拿大最有利於商業發展的省份，擁有多項優勢，包括23%的低企業所得稅率，以及免繳省級銷售稅、薪俸稅和醫療保險費用；且省内人才儲備充足；而其作為全球領先的能源市場，在綠色科技方面有領先地位。相比於美國，加拿大艾伯塔省的辦事效率更加快速，有助於商業項目的快速落地。
此外，Christiaanse補充，艾伯塔省相比於墨西哥也有自己獨特的優勢：其一，加拿大與香港的法治都是基於英國體系而建立的，法治體系相似有利於自由貿易的進行；其二，美國去年通過的傳統個人退休金帳戶（IRA）福利也可以在加拿大享受到；其三，加拿大與世界上多個國家有自由貿易協定，通過在艾伯塔省落戶，投資者可以將自由貿易帶回亞洲或美國，這是墨西哥難以做到的。而且艾伯塔省的醫療保健系統非常健全，有助於員工在當地的生活。
至於近日中加及中美關係的問題，Christiaanse表示從25至50年的角度來看，這對於投資艾伯塔省的貿易無影響，只是在短期内會使得貿易有一些困難。大部分投資者擁有長期思維，因而相信目前的阻礙可以被克服。
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