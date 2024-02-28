道瓊斯工業平均指數收跌96點，跌幅0.25%，報38972點。標普500指數收漲8點，升幅0.18%，報5078點。納斯達克綜合指數收漲59點，或0.37%，報16035點。

聯合健康跌2.27%，報513.42美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累77點，而家得寶升1.07%，報375.56元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報182.63元，升0.81%，谷歌母公司Alphabet收市報138.88元，升0.95%，亞馬遜收市報173.54元，跌0.68%，Facebook收市報487.05元，升1.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報496點。德國DAX指數收漲0.77%，報17556點；法國CAC 40指數漲0.24%，報7948點；英國富時100指數收跌0.02%，報7683點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.11%，報6366點。

美國2年期債息曾跌最多1.14%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4.6643厘，是2月26日4.6622厘後最低。收市報4.6933厘，是2月23日後收市新低，當日報4.6896厘。

美國10年期債息曾升最多0.92%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見4.319厘，是2月23日4.3486厘後最高。收市報4.3032厘，是2月22日後收市新高，當日報4.3207厘。連升2日，累計升0.0552厘，對上一次連升2日是2月22日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月22日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至39.026基點，是2月23日38.848基點後最窄。收市報39.411基點，是2月22日後收市最窄，當日報39.319基點。連續兩日收窄，累計5.179基點，對上一次連升2日是2月20日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至107.541基點，是2月23日106.67基點後最窄。收市報109.382基點，是2月22日後收市最窄，當日報109.04基點。連續兩日收窄，累計7.729基點，對上一次連續兩日收寮是2月19日。

金龍指數曾升最多2.52%，是2月16日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見6392.08點，是2023年12月29日6519.71點後最高。收市報6366.41點，是2023年12月29日後收市新高，當日報6476.31點。連升5日，累計升361.31點，對上一次連升5日是2023年7月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月15日。

道指曾跌最多0.48%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.58%。低見38881.9點，是2月22日38802.07點後最低。收市報38972.41點，是2月21日後收市新低，當日報38612.24點。連跌2日，累計跌159.12點，對上一次連跌2日是2月20日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月20日。

標指曾升最多0.22%，是2月23日後最大升幅，當日升幅為0.47%。高見5080.69點，是2月26日5097.66點後最高。收市報5078.18點，是2月23日後收市新高，當日報5088.8點。

納指曾升最多0.44%，是2月23日後最大升幅，當日升幅為0.58%。高見16046.1點，是2月26日16054.9點後最高。收市報16035.3點，是2月22日後收市新高，當日報16041.62點。

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