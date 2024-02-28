個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報284.97元；阿里巴巴（9988）升0.63%，折合報75.98元；美團（3690）升0.14%，折合報81.77元；匯控（0005）升0.64%，折合報60.03元；建行（0939）跌0.37%，折合報4.92元。

道期現跌0.099%；標期現跌0.04%；納期現跌0.08%。日本東證指數現跌0.03%；韓國KOSPI指數現升0.26%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.14%。

VIX指數隔晚跌2.25%或0.31點，報13.43點。

紐油現跌0.5%或0.4美元，報78.47美元；布油現升1.35%或1.12美元，報83.65美元；金價現升0%或0.17美元，報2030.65美元；LME 銅期貨隔晚升0.09%或8美元，報8474美元。比特幣現升0.56%或320美元，報57051.12美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0039厘，報4.2993厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百威（1876）、銀河娛樂（0027）、和黃醫藥（0013）、網易（9999）、新世界百貨中國（0825）、新鴻基地產（0016）、信義能源（3868）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）等。

碧桂園（2007）遭建滔（0148）旗下Ever Credit呈請清盤。

理文化工（0746）盈警料去年盈利跌65％。

潘樂陶辭任安樂工程（1977）主席，留任執行董事。

豐盛生活（0331）：盛事經濟將需要更多保安。

玖龍紙業（2689）中期扭虧為盈賺2.92億人幣。

新創建（0659）中期多賺18%，中期息連特別息派2.09元。新創建擬物色物流、數據中心及公路收購項目。新創建鄭志明：兄弟姊妹和睦，「不會有人話自己不才德兼備」。新創建鄭志明：特別息可以股代息冀增公眾持股，周企持股助釋放協同效益。

內地2月批出111款國產網絡遊戲版號，網易（9999）有份。

富智康（2038）預計去年綜合凈虧損1.21億美元。

達芙妮（0210）料去年多賺至少62%。

江南布衣（3306）半年多賺65%，中期息連特別息每股派0.85元。

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