恒指今早高開42點或0.26%，報16833點，大市成交金額18億元；國指今早高開17點或0.3%，報5824點。恒生科技指數開市報3527點，升0.7%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.21%，下跌為3.76%，無升跌為89.02%。