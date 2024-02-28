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恒指高開42點 科指升0.7% 新創建升14% 碧桂園跌4% 網易升3%

恒指今早高開42點或0.26%，報16833點，大市成交金額18億元；國指今早高開17點或0.3%，報5824點。恒生科技指數開市報3527點，升0.7%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為7.21%，下跌為3.76%，無升跌為89.02%。

匯控（0005）、建行（0939）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中國銀行（3988）、安踏（2020）拖累大市。

藍籌40隻升，14隻下跌，28隻無升跌。網易（9999）升3.85%，報175.5元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.48%，報349.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，4隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報175.5元，升3.85%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報349.4元，跌3.48%。

恒指續高於100天線(16744.16點)。科指續高於50天線(3384.63點)。

ASMPT（0522）全年少賺73% 末期息0.26元 特別息0.52元。開市報87.85元，跌2.39%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）開市報13.42元，升0.3%。銀河娛樂（0027）開市報42.9元，跌0.35%。和黃醫藥（0013）無成交，報24.75元。網易（9999）開市報175.5元，升3.85%。新世界百貨中國（0825）無成交，報0.36元。新鴻基地產（0016）開市報77.5元，無升跌。信義能源（3868）無成交，報1.12元。信義玻璃（0868）開市報7.62元，無升跌。信義光能（0968）開市報3.94元，跌1.5%。世界華文媒體（0685）無成交，報0.188元。萬華媒體（0426）無成交，報0.051元。

碧桂園（2007）遭建滔（0148）旗下Ever Credit呈請清盤。碧桂園開市報0.69元，跌4.17%。建滔（0148）無成交，報15.6元。

理文化工（0746）盈警料去年盈利跌65％。開市報3.12元，升5.76%。

潘樂陶辭任安樂工程（1977）主席，留任執行董事。無成交，報1.07元。

豐盛生活（0331）：盛事經濟將需要更多保安。無成交，報5.63元。

玖龍紙業（2689）中期扭虧為盈賺2.92億人幣。開市報3.78元，跌0.53%。

新創建（0659）中期多賺18%，中期息連特別息派2.09元。新創建擬物色物流、數據中心及公路收購項目。新創建鄭志明：兄弟姊妹和睦，「不會有人話自己不才德兼備」。新創建鄭志明：特別息可以股代息冀增公眾持股，周企持股助釋放協同效益。開市報8.47元，升14.93%。

內地2月批出111款國產網絡遊戲版號，網易（9999）有份。開市報175.5元，升3.85%。

富智康（2038）預計去年綜合凈虧損1.21億美元。開市報0.51元，無升跌。

達芙妮（0210）料去年多賺至少62%。無成交，報0.194元。

江南布衣（3306）半年多賺65%，中期息連特別息每股派0.85元。創52周高，見13.88元，開市報13.88元，升14.9%。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見23元，開市報23元，升2.31%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升9.85%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.2元，開市報28.2元，升0.36%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.147元，開市報0.147元，升9.7%；江南布衣（3306）創52周高，見13.88元，開市報13.88元，升14.9%；中海石油化學（3983）創52周高，見2.32元，開市報2.32元，升0.87%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括彩客新能源（1986）低見0.78元，開市報0.78元，跌3.7%；嘉鼎國際集團（8153）低見0.022元，開市報0.022元，跌8.33%。

異動股

上升異動股，包括，新創建集團（0659）開市報8.47元，升14.93%；江南布衣（3306）創52周高，見13.88元，開市報13.88元，升14.9%；錦藝集團控股（0565）開市報0.18元，升14.65%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升9.85%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.147元，開市報0.147元，升9.7%；友聯國際教育租賃（1563）開市報1.01元，升8.6%；寶勝國際（3813）開市報0.64元，升8.47%；紫元元（8223）開市報2.59元，升8.37%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.01元，升7.79%。

下跌異動股，包括，嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.022元，開市報0.022元，跌8.33%；創輝珠寶（8537）開市報0.036元，跌7.69%；粵豐環保（1381）開市報4.05元，跌4.93%；碧桂園（2007）開市報0.69元，跌4.17%；創夢天地（1119）開市報1.88元，跌4.08%；海信家電（0921）開市報23.65元，跌4.06%；彩客新能源（1986）創上市新低，見0.78元，開市報0.78元，跌3.7%；再鼎醫藥（9688）開市報17.12元，跌3.6%；攜程（9961）開市報349.4元，跌3.48%。

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