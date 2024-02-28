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碧桂園：建滔債務佔境外有息負債低 單一債權人激進行動不影響保交樓及重組

碧桂園（2007）遭建滔集團（0148）入稟清盤兼追債16億元一事，碧桂園早上主動再就事件回應，強調涉及建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對其保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。

碧桂園指，參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。公司堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

碧桂園重申，自公告無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通協作，以尋求最優解決方案。

目前，碧桂園各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購房業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。

碧桂園又披露，截至2月27日，公司已獲批進入「白名單」的項目135個，較春節前的30餘個有大幅增加。

 

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