碧桂園指，參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。公司堅決反對呈請書，並將尋求法律意見，採取一切必要行動，與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

碧桂園重申，自公告無法如期償付所有境外債務以來，公司已聘請財務和法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體的解決方案。目前已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重組正在積極有序推進。各方堅信，公司清盤是各方皆輸的結果。公司將持續與主要境外債權人團隊積極協商溝通協作，以尋求最優解決方案。

目前，碧桂園各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購房業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。

碧桂園又披露，截至2月27日，公司已獲批進入「白名單」的項目135個，較春節前的30餘個有大幅增加。

其他報道

Ａ股三大指數齊高開 人行今淨投放2750億人幣

恒指高開42點 科指升0.7% 新創建升14% 碧桂園跌4% 網易升3%

ASMPT全年少賺73% 末期息0.26元 特別息0.52元

港股ADR升23點 夜期高水47點 新地、銀娛、百威、信義系等業績

碧桂園遭建滔旗下Ever Credit呈請清盤

道指跌96點 金龍指數創2個月高及7個月最長連升

北水增持南方恆生科技 減持中國中藥