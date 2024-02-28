再鼎醫藥（9688）公布截至去年12月底止全年業績，期內收入2.67億（美元，下同），按年升24%，全年虧損3.35億元，較2022年蝕4.43億元有所收窄。每股虧損35仙，不派息。
公司表示，去年全年產品收入為2.67億元，按固定匯率計算按年增長31%。產品收入增加主要是由於銷量增加、衛偉迦的上市以及COVID-19疫情負面影響的降低，但也部分被向經銷商提供的銷售返利增加，和中國2023年下半年的醫藥政策環境調整的影響抵消。
再鼎醫藥總裁兼首席運營官Josh Smiley表示，公司致力實現三大企業發展目標，首是是將在未來兩到三年內上市多個新產品和新適應證，加速營收增長。其次是通過收入增長、持續關注效率和生產力提升，到2025年底實現公司盈利。最後，公司致力於通過內部開發和戰略性商務拓展來加強我們的全球管線組合。
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