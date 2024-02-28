公司表示，去年全年產品收入為2.67億元，按固定匯率計算按年增長31%。產品收入增加主要是由於銷量增加、衛偉迦的上市以及COVID-19疫情負面影響的降低，但也部分被向經銷商提供的銷售返利增加，和中國2023年下半年的醫藥政策環境調整的影響抵消。

再鼎醫藥總裁兼首席運營官Josh Smiley表示，公司致力實現三大企業發展目標，首是是將在未來兩到三年內上市多個新產品和新適應證，加速營收增長。其次是通過收入增長、持續關注效率和生產力提升，到2025年底實現公司盈利。最後，公司致力於通過內部開發和戰略性商務拓展來加強我們的全球管線組合。

其他報道

碧桂園：建滔債務佔境外有息負債低 單一債權人激進行動不影響保交樓及重組

Ａ股三大指數齊高開 人行今淨投放2750億人幣

恒指高開42點 科指升0.7% 新創建升14% 碧桂園跌4% 網易升3%

ASMPT全年少賺73% 末期息0.26元 特別息0.52元

港股ADR升23點 夜期高水47點 新地、銀娛、百威、信義系等業績

碧桂園遭建滔旗下Ever Credit呈請清盤

道指跌96點 金龍指數創2個月高及7個月最長連升

北水增持南方恆生科技 減持中國中藥