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IMAX中國去年賺多1.5倍 遜預期 不派息

IMAX中國（1970）公布截至去年底止全年業績，全年多賺1.5倍至2750萬美元，每股純利8美仙，不派息。期內收入增19%至8700萬美元，但較預期的1.044億美元低。

期內IMAX中國總負債大減31.5%，至6390.5億美元。

IMAX中國表示，上年度在中國大陸上映的荷里活影片為22部，2022年財政年度僅為10部。集團認為，增加是由於去年取消對疫情的管控或放寬進口。

集團又指，由於若干放映商客戶面臨財務困難，故上年度大中華地區的IMAX影院網 絡有14家關閉的影院，料放映商合作伙伴或在疫情後繼續面臨運營或財務困難，將進一步加大集團逾期付款的風險。集團已推遲未完成影院合約量中若干IMAX系統安裝，日後有可能須進一步推遲或取消該等安裝，集團日後的收入及現金流已經且將繼續受到不利影響。

績後IMAX中國最多曾跌5.95%，是4個半月以來最大跌幅，現徘徊於7元水平，跌5.3%。

 

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