陳茂波公布，今次預算案主題是「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」。他表示，地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金流向，市民恢復外遊及消費模式轉變，訪港旅客偏好亦起了變化，加上來自其他經濟體的競爭等，都對經濟信心造成影響。他指出，在國際環境複雜多變、經濟和社會不斷演化之際，本港經濟復蘇動力有待加強，不同產業復蘇進程不平均的情况需要關注，一些制約因素亦須逐步拆解。

他認為，科技創新和數據賦能，催生更多新的商業模式，但亦加劇競爭，為不少企業帶來了挑戰，近年政府大力推動創新科研及成果轉化，以及加速推動數字化轉型，為應對轉變提供了有利裝備。

陳茂波指，公共財政疫後須進入整固階段，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。

他又提到，國家穩步發展為香港提供了堅實的支持，香港「一國兩制」的制度優勢和高度國際化的特點，將會吸引更多人才、資金和企業匯聚，強調他對香港的發展充滿信心。

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