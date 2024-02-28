moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

預算案2024丨陳茂波稱經濟復蘇待加強 赤字須收窄

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，開場時表示旅客量回升，經濟回復增長，而連串盛事亦帶動市面氣氛回復暢旺，惟外圍環境、市民外遊、消費模式轉變等，影響經濟信心，強調本港復蘇動力有待加強，須關注不同產業復蘇進程不均，政府亦須整合財政，收窄赤字。

陳茂波公布，今次預算案主題是「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」。他表示，地緣政治局勢不明朗和高息環境影響了資金流向，市民恢復外遊及消費模式轉變，訪港旅客偏好亦起了變化，加上來自其他經濟體的競爭等，都對經濟信心造成影響。他指出，在國際環境複雜多變、經濟和社會不斷演化之際，本港經濟復蘇動力有待加強，不同產業復蘇進程不平均的情况需要關注，一些制約因素亦須逐步拆解。

他認為，科技創新和數據賦能，催生更多新的商業模式，但亦加劇競爭，為不少企業帶來了挑戰，近年政府大力推動創新科研及成果轉化，以及加速推動數字化轉型，為應對轉變提供了有利裝備。

陳茂波指，公共財政疫後須進入整固階段，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。

他又提到，國家穩步發展為香港提供了堅實的支持，香港「一國兩制」的制度優勢和高度國際化的特點，將會吸引更多人才、資金和企業匯聚，強調他對香港的發展充滿信心。

 

其他報道

大摩料網易新產品周期開啟 網易見3個月

比亞迪稱或出口仰望U8到歐洲

英國考慮調查中國政府對電動車補貼

中國晶片商晉華 擺脫美國竊取商業機密指控

澳洲通脹僅3.4% 連續兩月達兩年低位

蘋果據報棄電動車 員工調至生成式AI部門

蘋果據報與美司法部做最後接觸 冀避過反壟斷起訴

美國參議員籲禁微軟、亞馬遜、Alphabet開發AI

再鼎醫藥去年虧損收窄至3.35億美元 目標明年底前錄盈利

IMAX中國去年賺多1.5倍 遜預期 不派息