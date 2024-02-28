消息刺激地產股跌轉升，新世界發展（0017）現報9.99元，升1.94%；新鴻基地產（0016）現報78.2元，升0.9%；長實（1113）現報37.15元，升1.36%；恒地（0012）現報22.7元，升2.25%；信和置業（0083）現報8.45元。

陳茂波表示，，金管局去年7月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，政府認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局將於今天稍後時間作出公布。

他又稱，去年10月25日宣布調整住宅物業需求管理措施，有關調整包括額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，以及為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。當中，「先免後徵」安排深受歡迎，已有超過五百多宗申請獲批，證明香港對外來人才的吸引力。

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