港元現報7.8261元貶值18點子，曾貶值最多23點子，報7.8266元，是1月17日7.8271元後最弱。亦曾升值最多4點子，報7.8239元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.05點子至3.9419%，是2024年2月22日後最高；1星期HIBOR跌0.49點子至4.28869%；2星期HIBOR跌0.47點子至4.38708%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68458%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.69%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.76661%。

美元指數現報103.888升值0.059點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.443%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9531%，連續3日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年2月02日，當日利差報-0.8873%。

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