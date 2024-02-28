他指出，政府已率先為開放式基金型公司和有限合伙基金設立簡便的基金遷冊機制，吸引外地基金來港註冊和營運。

他又透露，下月會有十多家重點企業與引進辦簽署意向書，他們已落實或準備落戶香港或擴展在港業務，連同首批的30家，預計未來數年合共會為香港帶來超過400億元的投資和創造約1.3萬個職位，相信將帶動相關產業鏈的上、中、下游企業到港，推動創新科技生態圈發展。

陳茂波表示，香港投資管理（港投公司）將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，吸引更多創新科技公司在港落戶，加速發展重點產業，今年上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、芯片、製造業升級轉型等領域。

此外，港投公司亦將籌辦「國際主權基金圓桌會議」，邀請主權基金及金融界領袖出席，探索投資機遇並建立伙伴合作關係，也會舉辦「香港初創投資和發展高峰論壇」，邀請初創生態圈的重要成員參與，支持不同階段創科企業的發展

陳茂波指，政府會繼續鞏固香港對傳統歐美資金的吸引力，並致力開拓新資金來源，包括中東市場，現正推動在中東上市一隻追蹤香港股票指數的ETF，金管局正與多家金融機構就此進行商討。

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