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預算案2024丨研改善新股價格發現流程、縮股票買賣差價 審視公眾持股量要求

財政司司長陳茂波今日宣讀最新一份財政預算案，稱為進一步提升市場效率和流動性，證監會及港交所（0388）正探討一系列措施，包括完善上市機制，研究優化首次公開招股的價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求，提升市場效率。結構性產品的上市要求和安排亦會優化，並減低其上市成本。

此外，政府亦研優化交易機制，探索收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價，今年第二季提出建議；下一步研究優化股票現貨買賣單位；以及探索進一步優化衍生產品的持倉限額及保證金安排。

改善對投資者服務方面，研究優化實時市場資訊服務，以合理價格向不同投資者提供切合需要的服務；及加強市場推廣，港交所將透過海外辦事處加強推廣香港證券市場，並積極深化與中東及東盟地區的聯繫，冀吸納更多發行人和資金。

為進一步提高市場競爭力，房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務，將獲豁免繳付印花稅，預計政府每年收入減少約十億元。

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