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預算案2024丨綠色金融資助計劃擬延長三年 資助範圍擴大至轉型債券及貸款

財政司司長陳茂波表示，「綠色和可持續金融資助計劃」將於今年年中屆滿，政府建議延長該計劃三年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

陳茂波指，政府至今經「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1000億美元。

他認為，推動高質量發展有助激發經濟持續創新和增長，並保護自然生態，而綠色未來及數字化是當中兩條主線。他強調，全球經濟體朝着碳中和的目標前進，整個綠色轉型過程正帶來龐大的商機和融資需要，並形成豐富的產業羣，香港亦正朝「國際綠色金融中心」的方向邁進。

他又提到，金管局亦會於今年秋季，與迪拜金融服務管理局共同在香港舉辦氣候金融會議，探討中東和亞洲地區在促進轉型金融方面的機遇和挑戰。

陳茂波補充，香港要加深綠色和可持續金融的發展，企業必須在財務報告可持續披露方面銜接國際標準，財經事務及庫務局和證監會將制訂路線圖及願景宣言，協助企業和金融機構進行可持續匯報和分析相關數據。

 

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