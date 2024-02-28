陳茂波指，當中電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會調整至17.25萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則會調整至5.85萬元。同時，根據「能者多付」的原則，稅前車價超過50萬元的電動車將不獲寬免。至於其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車，其首次登記稅將於未來兩年繼續獲全數豁免。

他強調，政府正積極推展不同新能源公共交通工具的試驗，包括新能源巴士，以及通過新能源運輸基金推動業界試驗不同種類的新能源商用運輸工具，包括電動貨車及電動旅遊巴士等。

航運方面，陳茂波認為，航運業綠色轉型市場潛力龐大，若有香港註冊船舶在國際海事組織制訂的國際減碳標準中獲得高評級，海事處計劃為這類船舶提供優惠，涉及撥款約6500萬元。此外，運輸及物流局正聯同環境及生態局及其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，將香港締造成航運綠色能源加注中心。

他又指，政府正致力將香港國際機場打造為「綠色機場」，機管局正與相關政府部門一起研究簡化運送及儲存可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）的審批程序，以便利更多航空公司在香港使用。此外，機管局最近已展開顧問研究，以了解全球的SAF發展趨勢，並從政策措施和基礎設施等層面提出建議，預計顧問研究今年第三季完成。

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