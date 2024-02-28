他續稱，網絡安全及投資者和消費者保障對Web3.0發展至為重要。本着「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，證監會去年6月起實施虛擬資產交易平台的發牌制度，讓投資者在持牌交易平台上進行買賣，既符合有關國際標準並對投資者提供保障，讓香港領先於不少主要司法管轄區。

為加強對投資者和消費者的保障，政府正就監管虛擬資產的場外交易服務展開諮詢。我們會持續透過適時發放資訊、全面公眾教育、加強執法等多管齊下的方式，促進本港虛擬市場穩健和負責任的發展。

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