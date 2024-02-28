財政司司長陳茂波現正在立法會宣讀最新一份財政預算案，他提到政府去年底就訂立穩定幣發行人監管制度的立法建議，諮詢公眾意見，目標是建立一套既保障金融穩定，又不會窒礙創新的監管制度。金管局將會在短期內推出「沙盒」，讓有意發行穩定幣的機構在可控範圍內測試穩定幣的發行流程、業務模式、投資者保障和風險管理制度，以及就日後的監管要求進行溝通。
他續稱，網絡安全及投資者和消費者保障對Web3.0發展至為重要。本着「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，證監會去年6月起實施虛擬資產交易平台的發牌制度，讓投資者在持牌交易平台上進行買賣，既符合有關國際標準並對投資者提供保障，讓香港領先於不少主要司法管轄區。
為加強對投資者和消費者的保障，政府正就監管虛擬資產的場外交易服務展開諮詢。我們會持續透過適時發放資訊、全面公眾教育、加強執法等多管齊下的方式，促進本港虛擬市場穩健和負責任的發展。
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