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預算案2024丨撥30億到資助AI計劃 今年內成立微電子研發院 促研發第三代半導體

財政司司長陳茂波表示，人工智能是新一輪產業革新的重要驅動力，也是推動香港數字經濟發展的關鍵。他指出，政府會撥款30億元推行為期三年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等，從而吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

他又稱，數碼港正全速設立人工智能超算中心，協助研究機構和業界應付算力需求，首階段設施最快於今年內投入服務。預計中心最快可於2026年初提供「每秒浮點運算三千千萬億次」的算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。

陳茂波提到，隨着全球對半導體需求增加，相關產業將持續增長，到2030年預計產業規模將超過1萬億美元。為把握潛力龐大的市場，並配合國家的科技發展戰略，政府正積極推動微電子研發，今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。

 

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