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預算案2024丨今年內推計劃資助新工業 涉資百億 

財政司司長陳茂波表示，將於今年內推出100億元的「新型工業加速計劃」（加速計劃），為從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，以1（政府）：2（公司）的配對形式提供每家企業最多兩億元的資助。申請企業亦須在港投資不少於兩億元。

他又指，參與加速計劃的企業可在「研究人才庫」下獲資助聘用研究人才，以及在「科技人才入境計劃」下以先導形式，聘用小量非本地技術人員，以提速在港建立及營運先進製造設施。他預料，加速計劃將吸引50至100家從事相關產業領域的企業，在香港投資不少於200億元。

他認為，新型工業化強調以信息化帶動，利用人工智能、數據分析、新材料等先進技術，推動企業邁向智能生產，發展具增值潛力、高經濟效益的新興產業。

 

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