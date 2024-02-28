恒指今早高開42點，高位升53點，低位跌175點，高低波幅229點。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.8%，下跌為30.21%，無升跌為48.98%。

恒指半日跌44點或0.27%，報16745點，大市成交金額570億元；國指跌44點或0.76%，報5762點。恒生科技指數收報3501點，跌0.04%。

藍籌股成交金額283.8億元，佔大市成交49.78%；科指成份股成交金額146.39億元，佔大市成交25.68%；國指成份股成交金額223.63億元，佔大市成交39.23%。

24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.71%，至76.03億元，佔大市成交13.32%。牛熊證成交金額28.65億元，減少17.09%；窩輪成交金額47.38億元，增加4.73%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、理想汽車（2015）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，51隻下跌，1隻無升跌。新世界發展（0017）升5.92%，收報10.38元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.93%，收報5.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報178.3元，升5.5%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報16.68元，跌3.92%。

恒指失守100天線(16743.29點)。科指續高於50天線(3384.1點)。

北水南下合計淨流入13.53億元，較上日增加1.78%，連續第10日流入，累計流入314.27億元，對上一次連續10日淨流入是2023年9月4日。南水北上合計淨流入7.02億元人民幣，較上日減少94.27%，連續第2日流入，累計流入129.5億元。

預算案2024丨研改善新股價格發現流程、縮股票買賣差價 審視公眾持股量要求。港交所（0388）收報248.2元，跌0.88%。

預算案2024丨陳茂波：即日起全面「撤辣」 地產股轉升，四大地產商創1個月高，信置、嘉華創4及3個月高。新世界發展（0017）收報10.38元，升5.92%，創1個月高。新鴻基地產（0016）收報80.05元，升3.29%，創1個月高。長實集團（1113）收報37.7元，升2.86%，創1個月高。恒地（0012）收報23.1元，升4.05%，創1個月高。信和置業（0083）收報8.57元，升2.63%，創4個月高。華置（0127）收報1.14元，升5.56%。嘉華國際（0173）收報2.11元，升1.44%，創3個月高。

大摩料網易（9999）新產品周期開啟 網易見3個月。收報178.3元，升5.5%。

比亞迪（1211）稱或出口仰望U8到歐洲。收報194.9元，跌1.52%。

英國考慮調查中國政府對電動車補貼。電動車股，吉利（0175）收報8.57元，跌0.7%。比亞迪（1211）收報194.9元，跌1.52%。長城汽車（2333）收報8.72元，跌2.57%。小鵬（9868）收報35.75元，跌2.85%。五菱（0305）收報0.44元，跌3.3%。理想汽車（2015）收報182.1元，升3.76%。蔚來（9866）收報44.55元，跌2.3%。零跑（9863）收報26.75元，跌1.65%。恒大汽車（0708）收報0.41元，升7.89%。

再鼎醫藥（9688）去年虧損收窄至3.35億美元 目標明年底前錄盈利。收報17.5元，跌1.46%。

IMAX中國（1970）去年賺多1.5倍 遜預期 不派息。收報7.02元，跌5.01%。

碧桂園（2007）遭建滔（0148）旗下Ever Credit呈請清盤。碧桂園：建滔債務佔境外有息負債低 單一債權人激進行動不影響保交樓及重組。碧桂園收報0.63元，跌12.5%。

建滔（0148）收報15.32元，跌1.79%。

ASMPT（0522）全年少賺73% 末期息0.26元 特別息0.52元。創52周高，見98.35元，收報93.6元，升4%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報13.74元，升2.69%。銀河娛樂（0027）收報43.15元，升0.23%。和黃醫藥（0013）收報24.6元，跌0.61%。網易（9999）收報178.3元，升5.5%。新世界百貨中國（0825）收報0.39元，升8.33%。新鴻基地產（0016）收報80.05元，升3.29%。信義能源（3868）收報1.12元，無升跌。信義玻璃（0868）收報7.7元，升1.05%。信義光能（0968）收報3.92元，跌2%。世界華文媒體（0685）收報0.188元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.05元，跌1.96%。

理文化工（0746）盈警料去年盈利跌65％。收報3.19元，升8.14%。

潘樂陶辭任安樂工程（1977）主席，留任執行董事。收報1.09元，升1.87%。

豐盛生活（0331）：盛事經濟將需要更多保安。收報5.74元，升1.95%。

玖龍紙業（2689）中期扭虧為盈賺2.92億人幣。收報3.8元，無升跌。

新創建（0659）中期多賺18%，中期息連特別息派2.09元。新創建擬物色物流、數據中心及公路收購項目。新創建鄭志明：兄弟姊妹和睦，「不會有人話自己不才德兼備」。新創建鄭志明：特別息可以股代息冀增公眾持股，周企持股助釋放協同效益。收報8.87元，升20.35%。

內地2月批出111款國產網絡遊戲版號，網易（9999）有份。收報178.3元，升5.5%。

富智康（2038）預計去年綜合凈虧損1.21億美元。收報0.5元，跌1.96%。

達芙妮（0210）料去年多賺至少62%。收報0.204元，升5.15%。

江南布衣（3306）半年多賺65%，中期息連特別息每股派0.85元。創52周高，見15.32元，收報15.28元，升26.49%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見25.65元，收報24.75元，升0.41%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.16元，收報3.13元，升3.3%；力天影業（9958）創上市新高，見3.28元，收報3.23元，升5.56%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1164元，收報1164元，升0.22%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見23元，收報22.8元，升1.42%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.6元，收報1044.6元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.52元，收報26.52元，升0.53%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見119.2元，收報119.2元，升0.55%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見115.5元，收報112.2元，升1.08%；優必選（9880）創上市新高，見98.85元，收報98.85元，升6.98%；長久股份（6959）創上市新高，見17.52元，收報16.7元，升3.47%；康橋悅（2205）創52周高，見0.9元，收報0.72元，跌5.26%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.57元，收報0.495元，跌2.94%；天立教育（1773）創52周高，見5.13元，收報5.06元，升10.96%；成實外教育（1565）創52周高，見0.21元，收報0.191元，升1.6%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.81元，收報2.61元，升23.11%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.91元，收報4.5元，升13.64%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.5元，收報28.5元，升1.42%；ASMPT（0522）創52周高，見98.35元，收報93.6元，升4%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見48.1元，收報47.85元，升0.63%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，SINCEREWATCH HK（0444）低見0.025元，收報0.026元，無升跌；彩客新能源（1986）低見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；陽光油砂（2012）低見0.38元，收報0.415元，無升跌；德信中國（2019）低見0.084元，收報0.092元，跌1.08%；奧克斯國際（2080）低見0.196元，收報0.21元，跌6.67%；瑞麗醫美（2135）低見0.069元，收報0.075元，跌7.41%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見18.54元，收報18.76元，跌2.29%；中國供應鏈產業（3708）低見0.06元，收報0.061元，跌11.59%；嘉鼎國際集團（8153）低見0.022元，收報0.022元，跌8.33%；金輝控股（9993）低見2.36元，收報2.41元，跌0.41%。

9隻股份創52周低，包括REGAL INT'L（0078）低見2.42元，收報2.6元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.071元，跌4.05%；廖創興企業（0194）低見4.91元，收報4.91元，跌1.6%；永泰地產（0369）低見2.45元，收報2.45元，無升跌；上海實業環境（0807）低見0.95元，收報0.98元，跌1.01%；銀城生活服務（1922）低見1.49元，收報1.49元，跌13.87%；捷心隆（2115）低見0.18元，收報0.18元，跌5.26%；小黃鴨德盈（2250）低見1.22元，收報1.25元，無升跌；飛霓控股（8480）低見0.21元，收報0.228元，跌5.39%。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.082元，升51.85%；美聯集團（1200）收報0.85元，升30.77%；江南布衣（3306）創52周高，見15.32元，收報15.28元，升26.49%；亞洲資源（0899）收報0.11元，升26.44%；盛良物流（8292）收報0.08元，升25%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.81元，收報2.61元，升23.11%；興科蓉醫藥（6833）收報0.295元，升22.92%；新創建集團（0659）收報8.87元，升20.35%；暢由聯盟（1039）收報0.15元，升20%；中旭未來（9890）收報59元，升17.3%。

下跌異動股，包括，吉星新能源（3395）收報0.275元，跌33.73%；南粵控股（1058）收報0.315元，跌23.17%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.05元，跌23.08%；新龍移動（1362）收報0.29元，跌20.55%；明樑控股（8152）收報0.049元，跌18.33%；能源國際投資（0353）收報1.21元，跌15.38%；藍港互動（8267）收報0.61元，跌15.28%；雅仕維（1993）收報0.51元，跌15%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.2元，跌14.89%；華榮能源（1101）收報0.023元，跌14.81%。

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