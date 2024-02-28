為推動市場發展，政府會把「開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃」延長三年，亦將成立專責小組，與業界商討進一步推動資產及財富管理業發展的措施。

吸引環球家族辦公室和資產擁有人來港，有助帶來更多資金及帶動相關經濟活動。政府已落實多項措施，包括為單一家族辦公室的合資格交易提供稅務寬減，以及精簡適用於高端專業投資者的評估程序。

此外，「新資本投資者入境計劃」即將接受申請。在香港投資2700萬元或以上於合資格資產，以及投入300萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」的合資格投資者，可申請來港居住和發展。新計劃有助增強香港資產及財富管理和相關專業界別的發展優勢，以及支持創新科技產業的發展。

政府正籌備在3月底舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇，向環球家族辦公室及資產擁有人展示香港的獨特優勢。此外，政府將進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，從而吸引更多有潛力的基金和家族辦公室來港落戶。

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