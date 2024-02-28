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預算案2024丨政府將發債1200億元 銀債佔500億元 綠債及基建債券佔200億元

財政司司長陳茂波表示，2024/25年度政府將發債1200億元，當中700億元為零售部分，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」。

陳茂波指，香港的債券發行一直在亞洲處於領先地位，國際債券的發行量在亞洲區已連續七年排名第一。

他提到，去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋的範疇擴大至可持續金融項目，並成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

陳茂波指，會將這兩項計劃的合共借款上限訂為5000億元，增加額度調配的靈活性，集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。這兩項計劃將逐步取代現時的「政府債券計劃」。

 

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