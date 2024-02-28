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銀娛去年轉賺68億遜預期 派特別息0.3元

濠賭股銀娛（0027）公布2023年業績，全年扭虧為盈，股東應佔溢利為68億元，低於市場預估的78.3億元，2022年則錄虧損34億元；撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔溢利為75億港元。銀娛去年經調整 EBITDA 為 100 億元，低於市場預估103.6億元，集團2022年經調整LBITDA則為6億元。銀娛維持不派末期息，但宣佈派發特別股息為每股0.3元。銀娛指，公司是通關後首間宣佈恢復派息以回饋股東的博企，顯示其對澳門和集團的長期前景繼續充滿信心。

2023年銀娛淨收益為357億元，按年上升211%。「澳門銀河TM」經調整EBITDA為91億元：澳門星際酒店經調整EBITDA為13億元；「澳門百老匯TM」經調整LBITDA為3,600萬元。

集團按管理層基準計算的博彩收益總額為317億元，按年上升322%。其中，中場博彩收益總額為265億元，按年上升328%。貴賓廳博彩收益總額為34億元，按年上升 273%。角子機博彩收益總額為18億元，按年上升340%。

銀娛2023年第四季度業績方面，第四季度集團淨收益為103億港元，按年上升254%，按季上升7%；第四季度集團經調整EBITDA為28億元，對比2022年第四季度經調整LBITDA為2億元，2023年第三季度經調整EBITDA為28億元，低於市場預估的30.6億元。

第四季度集團博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA減少約1.03億元。淨贏率正常化後，第四季度經調整EBITDA為29億元。

截至2023年底，銀娛現金和流動投資總額為250億元，淨現金為235億元。

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