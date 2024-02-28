濠賭股銀娛（0027）公布2023年業績，全年扭虧為盈，股東應佔溢利為68億元，低於市場預估的78.3億元，2022年則錄虧損34億元；撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔溢利為75億港元。銀娛去年經調整 EBITDA 為 100 億元，低於市場預估103.6億元，集團2022年經調整LBITDA則為6億元。銀娛維持不派末期息，但宣佈派發特別股息為每股0.3元。銀娛指，公司是通關後首間宣佈恢復派息以回饋股東的博企，顯示其對澳門和集團的長期前景繼續充滿信心。