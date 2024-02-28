他指出，為協助企業較容易在大灣區進行融資，金管局與內地監管當局會繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架，允許兩地銀行在取得企業客戶的同意後，跨境查閱相關企業的信貸資料，以更穩妥及更有效率地進行信用評估。

他又提到，為了鞏固及提升香港各個金融服務領域的競爭力和優勢，政府將增撥1億元推動和促進金融服務持續發展，範圍包括綠色和可持續金融、金融科技、資產及財富管理、總部業務，以及風險管理等。

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