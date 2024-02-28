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預算案2024丨續吸更多巨災債券在港發行 增撥1億促金融服務發展

財政司司長陳茂波表示，政府致力爭取海內外企業來港設立專屬自保公司，提高企業風險管理能力，並積極推動保險相連證券發展，透過設立專屬規管制度和資助先導計劃，至今促成四宗巨災債券在港發行，其中一宗更為此類證券首度上市，強調政府會繼續吸引更多發行機構和培育相關人才，推動行業發展。

他指出，為協助企業較容易在大灣區進行融資，金管局與內地監管當局會繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架，允許兩地銀行在取得企業客戶的同意後，跨境查閱相關企業的信貸資料，以更穩妥及更有效率地進行信用評估。

他又提到，為了鞏固及提升香港各個金融服務領域的競爭力和優勢，政府將增撥1億元推動和促進金融服務持續發展，範圍包括綠色和可持續金融、金融科技、資產及財富管理、總部業務，以及風險管理等。

 

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