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預算案2024丨輸往東盟及中東出口比例升 擬於中東各地設辦事處

財政司司長陳茂波表示，過去一段時間，香港輸往歐美的出口佔整體出口的比例下降，輸往東盟、中東等一些發展中國家的比例則逐步上升。另外，近年內地生產商愈來愈多運用海內外的生產能力組成跨國供應鏈，製造產品供應海外市場。他認為，香港有條件把握這些轉變帶來的機遇。

他指出，順應內地生產商產業鏈向海外延伸的趨勢，港府目標是將香港建構為跨國供應鏈管理中心，相信香港能提供專業配套服務，支援企業的海外業務需要，對海外經驗較少但希望「走出去」的內地企業尤為重要。

陳茂波提到，為加強與中東的經貿關係，港府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦，港府亦會於年內在土耳其和埃及增設顧問辦事處，將外地資金、企業「引進來」。他補充，香港與巴林已完成投資協定談判，並即將簽訂全面性避免雙重課稅協定。

他又稱，東盟也是重點建立的伙伴之一，港府正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。其他市場方面，港府正與秘魯進行自貿協定談判，以及與孟加拉進行投資協定談判。貿發局亦會在「一帶一路」沿線增設兩間顧問辦事處，在新興國家加強貿易推廣。

陳茂波表示，香港會繼續發揮好作為共建「一帶一路」功能平台的角色，積極參與及助力推動高質量發展，尤其是綠色發展及科技創新的合作。

他提到，今年9月香港會繼續舉辦年度的「一帶一路高峰論壇」，並舉辦首次「一帶一路節」，推動香港與沿線國家在貿易、投資、科技、文化藝術與人才交流等廣泛領域的合作，另將主辦「一帶一路」稅收徵管合作論壇，雲集沿線地區的政府代表、國際組織、學術機構和重點企業等，為與會者建立聯繫及交流平台，以促進稅務管理合作和能力建設。

 

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