此外，賣地計劃共有兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約12萬平方米商業樓面面積和54萬平方米工業樓面面積。政府會考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。

未來5年，政府會準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地，可於未來10年（即2024/25年度至2033／34年度）滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。截至去年年底，當中約10.5萬個香港房屋委員會的單位已經動工，進度理想。考慮到現金津貼試行計劃的期限將於今年年中屆滿，政府決定延長試行計劃1年至明年6月，幫助輪候冊上的基層家庭，並會適時再作檢討。

私營房屋供應方面，政府估計今年起的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過19000個，較過去5年的平均數增加約15%。未來三至四年一手私人住宅單位潛在供應量約為10.9萬個單位。

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