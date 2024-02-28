財政司司長陳茂波在立法會宣讀最新一份財政預算案，他指出，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢。儘管在疫情過後整體開支回落，但資產市場偏軟，令地價及印花稅收入下跌，綜合赤字因而比預期大。
2023／24年度政府收入的修訂預算為5546億元，較原來預算低13.7%。當中，地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅的收入分別為1712億元和792億元，與原來預算相若。
政府整體開支的修訂預算為7279億元，相比前一年減少10.2%，較原來預算低4.3%。
總括來說，政府計2023／24年度綜合赤字為1016億元。財政儲備在今年3月底計為7332億元。
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