財政司司長陳茂波在立法會宣讀最新一份財政預算案，他指出，受環球利率上升、經濟放緩及地緣政治持續緊張的影響，去年本港經濟增長步伐比預期慢。儘管在疫情過後整體開支回落，但資產市場偏軟，令地價及印花稅收入下跌，綜合赤字因而比預期大。