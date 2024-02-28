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預算案2024丨料兩年後經營項目滅赤 政府收入佔GDP比例將升至約22.6%

財政司司長陳茂波發布中期財政預測，料未來五年經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，經營帳目最快兩年後即2026/27年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，則在2028/29年度恢復盈餘。倘計入發行債券所得，則政府綜合帳目只有2024/25年度錄得赤字，其後年度均錄得盈餘。上述測算未有計及未來四年可能推出的退稅及紓緩措施。

陳茂波表示，中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，並已全面反映財政整合策略中的措施，而2024/25年度所採納的實質經濟增長率為2.5%至3.5%，2025/26至2028/29年度所採納的實質經濟增長率為約每年3.2%。

他指出，期間政府基本工程開支平均每年約900億元，經常開支則平均每年增加4.2%，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由2024/25年度約24.6%逐漸下降至2028/29年度約20.6%。

地價收入方面，陳茂波解釋，2025/26及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即3.4%）計算，假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2024/25年度相當於本地生產總值約20%，逐步上升至2028/29年度約22.6%。此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約950至1350億元的綠色和可持續債券及基礎建設債券。

他強調，政府有決心和信心克服公共財政目前面對的挑戰，基本原則是必須維持公共財政的可持續性。

 

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