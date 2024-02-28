2023年《施政報告》中宣布的主要政策措施，共涉及約142億元收入、134億元經營開支及242億元非經營開支，相關措施的財務影響已在2024／25年度財政預算反映。

2024／25年度政府整體開支將上升約6.7%至7769億元，相對名義本地生產總值的佔比微升至24.6%。經常開支將增加7%至5802億元。其中民生相關政策範疇包括醫療衞生、社會福利和教育的投放仍然龐大，合共達3437億元，佔經常開支59.3%。由於疫情過去，非經常開支將大幅減少47.7%至336億元。

2024／25年度的總收入預計為6330億元。入息及利得稅預計為2796億元，較2023／24年度修訂預算上升6.8%。以2024／25年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為330億元，較2023／24年度修訂預算上升70.1%。印花稅收入預算為710億元，較2023／24年度修訂預算上升42%。

計及2024／25年度政府債券發行額1200億元，年度赤字預計為481億元，財政儲備亦將下降至6851億元。

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