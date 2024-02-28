報道引述消息指，一些為外部客戶管理資金的量化基金被告知停止接受新的資金流入，並逐步淘汰「多空收益互換產品(Direct Market Access,DMA)」的現有產品，這種策略往往槓桿率很高，逐步退出將有助於防止大幅拋售。

報道指，該指導意見遏制了上述近期流行的交易，這種交易幫助量化基金在 2023 年艱難的市場中提高回報，但也加劇今年中國股市的暴跌，迫使監管機構介入以提振市場。根據上海半夏投資管理中心估計，今年年初此類產品的規模高達2000億元人民幣。

報道引述消息指，該指導意見是在過去幾天給出的，可能會發生變化。中證監未回應彭博社查詢。

DMA模型允許市場中性股票產品（平衡睇升和睇跌頭寸的產品）通常可以從經紀公司借入高達300%的投資。本月早些時候，中國廣泛控制了量化基金，這些基金在過去三年的大部分時間裡依靠電腦驅動的交易來跑贏市場。

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