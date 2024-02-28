今日財政預算案同步撤辣招，對於現時放寬按揭限制是否希望有振興樓市效果，余偉文表示一直有監察市場，難言適合放寬時間，當局是在確保銀行風險可控下，減少監管對買樓的影響。

金管局副總裁阮國恒則表示，推出措施是針對銀行風險管理能力，而非考慮對樓價和樓宇成交量的影響，當局沒有相關預判。至於是否可放寬按揭成數超過七成水平，阮國恒指在監管角度並非永遠改，但當時市場認為有三成緩衝是合適安排，現在當局沒有打算改動。

樓價3000萬元以上物業維持六成至七成按揭成數，3500萬元以上仍有五成上限，阮國恒指銀行只要有一宗大額按揭違約，拖欠比率便會上升，維持是出於風險管理考慮。非自住按揭物業今次亦有放寬一成至六成，余偉文則指樓價下跌，自住和非自住按揭風險皆下降，但當局沒有改變貸款者有多於一個按揭貸款，按揭成數上限需下調一成的要求。

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