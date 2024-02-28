金管局宣布放寬3000萬元樓價物業可承造七成按揭，以及暫時取消壓測等措施，金管局總裁余偉文表示，3000萬或以下樓價，以過往成交數據已包括98%成交宗數，目前已差不多還原至2009年、2010年首一、二輪收緊措施。至於是否有再下調空間，會如以往參考多個因素，包括樓市走勢、成交量、本地經濟和外圍環境等。
今日財政預算案同步撤辣招，對於現時放寬按揭限制是否希望有振興樓市效果，余偉文表示一直有監察市場，難言適合放寬時間，當局是在確保銀行風險可控下，減少監管對買樓的影響。
金管局副總裁阮國恒則表示，推出措施是針對銀行風險管理能力，而非考慮對樓價和樓宇成交量的影響，當局沒有相關預判。至於是否可放寬按揭成數超過七成水平，阮國恒指在監管角度並非永遠改，但當時市場認為有三成緩衝是合適安排，現在當局沒有打算改動。
樓價3000萬元以上物業維持六成至七成按揭成數，3500萬元以上仍有五成上限，阮國恒指銀行只要有一宗大額按揭違約，拖欠比率便會上升，維持是出於風險管理考慮。非自住按揭物業今次亦有放寬一成至六成，余偉文則指樓價下跌，自住和非自住按揭風險皆下降，但當局沒有改變貸款者有多於一個按揭貸款，按揭成數上限需下調一成的要求。
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