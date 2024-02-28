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恒指收市跌253點見兩周最大跌幅 地產股升幅收窄 長實打回原形

市場觀望本周中美經濟數據，不過，從互換合約顯示，債券交易員料今年聯儲局減息少於75個基點，美債息回軟，港股低開。雖然地產樓市全面撤辣，港股早市一度止跌回升，不過，午後有報道稱內地再對量化基金設限，A股午後跌幅擴大，兩市成交亦升至1.3萬億人民幣，拖累港股午後跌破今早低位，恒指見兩周最大跌幅。地產樓市全面撤辣，地產股聞訊即止跌回升，四大地產股曾見1個月高，代理股美聯集團（1200）曾升最多44.62%，是1998年10月16日後最大升幅，不過，午後升幅收窄，長實（1113）更打回原形，收市無升跌。北水連續10日淨流入，是5個月最長流入紀錄。

恒指今早高開42點，高位升53點，低位跌272點，高低波幅326點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.92%，下跌為45.25%，無升跌為33.81%。

恒指收市跌253點或1.51%，報16536點，大市成交金額1070億元，較上日增加4.3%，是2月21日1224.44億元成交後最多；國指跌118點或2.04%，報5688點。恒生科技指數收報3426點，跌2.19%。

藍籌股成交金額581.33億元，佔大市成交54.32%；科指成份股成交金額290.23億元，佔大市成交27.12%；國指成份股成交金額445.73億元，佔大市成交41.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.9%，至92.49億元，佔大市成交8.64%。牛熊證成交金額38.85億元，增加12.42%；窩輪成交金額53.64億元，增加18.57%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、理想汽車（2015）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，61隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升4.56%，收報176.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌7.01%，收報9.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報176.7元，升4.56%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報16.02元，跌7.72%。

恒指跌穿100天線(16741.2點)，下試10天線(16462.2點)。科指下試50天線(3382.6點)。

北水南下合計淨流入14億元，較上日增加5.36%，連續第10日流入，累計流入314.75億元，對上一次連續10日淨流入是2023年9月4日。南水北上合計淨流入13.4億元人民幣，較上日減少89.06%，連續第2日流入，累計流入135.88億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.63%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見16517.84點，是2月27日16453.5點後最低。收市報16536.85點，是2月21日後收市新低，當日報16503.1點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.35%，是2月19日後最大跌幅，當日跌幅為3.16%。低見3420.99點，是2月27日3366.26點後最低。收市報3426.61點，是2月26日後收市新低，當日報3393.29點。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.18%，是2月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.49%。低見5680.59點，是2月27日5666.58點後最低。收市報5688.46點，是2月21日後收市新低，當日報5642.78點。第1日陰燭。

午後消息股表現

銀河國際︰代理股美聯受惠撤辣 美聯（1200）午後升近四成。創52周高，見0.94元，收報0.87元，升33.85%。

銀娛（0027）去年轉賺68億遜預期 派特別息0.3元。收報42.05元，跌2.32%。

今早及隔晚消息股表現

預算案2024丨研改善新股價格發現流程、縮股票買賣差價 審視公眾持股量要求。港交所（0388）收報244.8元，跌2.24%。

預算案2024丨陳茂波：即日起全面「撤辣」 地產股轉升。新世界發展（0017）收報10.08元，升2.86%。新鴻基地產（0016）收報78元，升0.65%。長實集團（1113）收報36.65元，無升跌。

恒地（0012）收報23.05元，升3.83%。信和置業（0083）收報8.47元，升1.44%。華置（0127）收報1.12元，升3.7%。嘉華國際（0173）收報2.07元，跌0.48%。

大摩料網易（9999）新產品周期開啟 網易見3個月。收報176.7元，升4.56%。

比亞迪（1211）稱或出口仰望U8到歐洲。收報192.9元，跌2.53%。

英國考慮調查中國政府對電動車補貼。電動車股，吉利（0175）收報8.44元，跌2.2%。比亞迪（1211）收報192.9元，跌2.53%。長城汽車（2333）收報8.57元，跌4.25%。小鵬（9868）收報34.9元，跌5.16%。五菱（0305）收報0.435元，跌4.4%。理想汽車（2015）收報176.9元，升0.8%。蔚來（9866）收報43.75元，跌4.06%。零跑（9863）收報26.05元，跌4.23%。恒大汽車（0708）收報0.355元，跌6.58%。

再鼎醫藥（9688）去年虧損收窄至3.35億美元 目標明年底前錄盈利。收報17.36元，跌2.25%。

IMAX中國（1970）去年賺多1.5倍 遜預期 不派息。收報6.65元，跌10.01%。

碧桂園（2007）遭建滔（0148）旗下Ever Credit呈請清盤。碧桂園：建滔債務佔境外有息負債低 單一債權人激進行動不影響保交樓及重組。碧桂園收報0.63元，跌12.5%。

建滔（0148）收報14.96元，跌4.1%。

ASMPT（0522）全年少賺73% 末期息0.26元 特別息0.52元。創52周高，見98.35元，收報91.95元，升2.17%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報13.58元，升1.49%。和黃醫藥（0013）收報23.7元，跌4.24%。網易（9999）收報176.7元，升4.56%。新世界百貨中國（0825）收報0.39元，升8.33%。新鴻基地產（0016）收報78元，升0.65%。信義能源（3868）收報1.1元，跌1.79%。信義玻璃（0868）收報7.63元，升0.13%。信義光能（0968）收報3.83元，跌4.25%。世界華文媒體（0685）收報0.188元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.051元，無升跌。

理文化工（0746）盈警料去年盈利跌65％。收報3.1元，升5.08%。

潘樂陶辭任安樂工程（1977）主席，留任執行董事。收報1.06元，跌0.93%。

豐盛生活（0331）：盛事經濟將需要更多保安。收報5.67元，升0.71%。

玖龍紙業（2689）中期扭虧為盈賺2.92億人幣。收報3.8元，無升跌。

新創建（0659）中期多賺18%，中期息連特別息派2.09元。新創建擬物色物流、數據中心及公路收購項目。新創建鄭志明：兄弟姊妹和睦，「不會有人話自己不才德兼備」。新創建鄭志明：特別息可以股代息冀增公眾持股，周企持股助釋放協同效益。收報8.77元，升19%。

內地2月批出111款國產網絡遊戲版號，網易（9999）有份。收報176.7元，升4.56%。

富智康（2038）預計去年綜合凈虧損1.21億美元。收報0.49元，跌3.92%。

達芙妮（0210）料去年多賺至少62%。收報0.2元，升3.09%。

江南布衣（3306）半年多賺65%，中期息連特別息每股派0.85元。創52周高，見15.44元，收報15.3元，升26.66%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見25.65元，收報24.5元，跌0.61%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.16元，收報3.11元，升2.64%；力天影業（9958）創上市新高，見3.48元，收報3.47元，升13.4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8721.6元，收報8721.6元，升0.06%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1164元，收報1162元，升0.04%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.09元，收報12.09元，升0.17%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見23.7元，收報23.7元，升5.43%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見18.74元，收報18.73元，升2.69%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.15元，收報870.15元，升0.07%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見22.8元，收報22.78元，升4.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.6元，收報1044.6元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.74元，收報26.74元，升1.36%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.25元，收報110.25元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見119.2元，收報119.2元，升0.55%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.68元，收報52.68元，升0.08%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見115.5元，收報110.9元，跌0.09%；知行汽車（1274）創上市新高，見64.25元，收報64.25元，升2.47%；優必選（9880）創上市新高，見99.85元，收報94.6元，升2.38%；長久股份（6959）創上市新高，見17.88元，收報17.82元，升10.41%；康橋悅（2205）創52周高，見0.9元，收報0.79元，升3.95%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；楓葉教育（1317）創52周高，見0.57元，收報0.5元，跌1.96%；天立教育（1773）創52周高，見5.13元，收報4.91元，升7.68%；成實外教育（1565）創52周高，見0.21元，收報0.19元，升1.06%；卓越教育集團（3978）創52周高，見2.81元，收報2.45元，升15.57%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.91元，收報4.48元，升13.13%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.5元，收報28.1元，無升跌；ASMPT（0522）創52周高，見98.35元，收報91.95元，升2.17%；中國財險（2328）創52周高，見11.06元，收報10.9元，無升跌。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創52周高，見48.15元，收報48元，升0.95%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，SINCEREWATCH HK（0444）低見0.025元，收報0.026元，無升跌；摩比發展（0947）低見0.145元，收報0.161元，跌11.54%；安莉芳控股（1388）低見0.36元，收報0.36元，跌4%；米技國際控股（1715）低見0.02元，收報0.02元，跌23.08%；中木國際（1822）低見0.024元，收報0.027元，升3.85%；快餐帝國（1843）低見0.158元，收報0.165元，跌2.37%；彩客新能源（1986）低見0.76元，收報0.78元，跌3.7%；陽光油砂（2012）低見0.35元，收報0.355元，跌14.46%；德信中國（2019）低見0.084元，收報0.09元，跌3.23%；浦江國際（2060）低見0.2元，收報0.222元，無升跌。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.11元，收報1.13元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.42元，收報2.62元，升0.77%；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.075元，升1.35%；萬邦投資（0158）低見90.8元，收報90.8元，無升跌；廖創興企業（0194）低見4.91元，收報4.98元，跌0.2%；博富臨置業（0225）低見5.88元，收報5.88元，無升跌；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.094元，升74.07%；亞洲電視控股（0707）停牌前升60%；美聯集團（1200）創52周高，見0.94元，收報0.87元，升33.85%；上坤地產（6900）收報0.036元，升33.33%；中國升海集團（1676）創52周高，見2.53元，收報2.53元，升33.16%；中國置業（0736）收報0.14元，升30.84%；天泓文創（8500）創52周高，見1.1元，收報0.95元，升30.14%；新華通訊頻媒（0309）收報0.039元，升30%；江南布衣（3306）創52周高，見15.44元，收報15.3元，升26.66%；亞洲資源（0899）收報0.11元，升26.44%。

下跌異動股，包括，吉星新能源（3395）收報0.28元，跌32.53%；米技國際控股（1715）創上市新低，見0.02元，收報0.02元，跌23.08%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.051元，跌21.54%；歲寶百貨（0312）收報0.037元，跌21.28%；德合集團（0368）收報0.255元，跌19.05%；基地錦標集團（8460）收報0.143元，跌17.82%；能源國際投資（0353）收報1.18元，跌17.48%；宏光半導體（6908）收報0.48元，跌17.24%；明樑控股（8152）收報0.05元，跌16.67%；中達集團控股（0139）收報0.016元，跌15.79%；中國環保科技（0646）收報0.203元，跌15.77%。

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