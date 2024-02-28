金管局放寬按揭成數，阮國恒指住宅樓價由2021年高峰期至現在下跌約兩成，即使今次按揭成數上調，銀行按揭貸款額也未必會回到高峰時的水平，認為銀行風險仍然可控。

當局暫停按揭貸款假設利率上升2厘的壓測要求，阮國恒指措施對過去判斷確保貸款人有能力還款有重要功用，不過及後利率上升風險較低，至於暫停時間則較難預測，若未來利率有再升風險會重啟。

金管局亦放寬兩項發展商相關貸款成數，包括與物業發展項目融資比率上限回復至2017年水平，整體貸款上限由項目價值50%升至60%等，亦取消施加於銀行向提供高成數按揭地產發展商，風險敞口的額外資本要求。近期傳出銀行收緊向地產商借貸，阮國恒指現時安排回復至2017年收緊前安排，建築成本一直有風管安排，如貸款不是一筆過提取，整個項目上限借貸為六成，認為是合適水平。

助理總裁（銀行監理）陳景宏則指，措施針對2017年少數地產發展商利用高槓桿投地的風險管理安排，但現時已不存在，因此給予銀行管理風險的彈性。他指本港大型發展商財政穩健，銀行亦有針對中小型發展商的風險管理措施，包括調高貸款與抵押品比率，母公司或個人擔保，對本地發展商行業不太擔心，當局透過實地檢查，認為銀行在貸款相當審慎。