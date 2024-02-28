消息人士指，在過去三年，政府每年從徵收額外印花稅、買家印花稅及新住宅印花稅分別平均為1.87億元、26.1億元及66.39億元，拉勻每年合共約94億元。過去受買家印花稅及額外印花稅影響的交易，佔樓市成交約0.8%及0.9%。今次撤辣後，海外買家與本地買家上會時所繳付稅率將告體齊。當局日後會視乎樓市氣氛、市場供求、成交等因素，進一步動態跟進及評估，並視乎情況，不排除再引入有關稅種，或調整稅階。對於撤辣後樓市狀況的評估，甚至會否再引入需求管理措施，他謂最終取決於市況、投資者信心，及另類投資回報等。

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