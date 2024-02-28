根據有關備忘錄，和記電訊香港將於今年首季在香港採用AI節能方案，在低用量時自動調整網絡並進入智慧節能模式，預期每年可減少排放二氧化碳約 40 萬公斤。同時，在網絡使用量較繁忙的地區，和記電訊香港將採用華為的MetaAAU 環保節能天線，有關天線屬高效能硬件設備，基於「0 Bit 0 Watt」（零數據傳輸時零耗電）無線節能的方向，將能源使用量減至最低。有關應用的測試結果顯示網絡在休眠時的功耗低於 10 瓦特（Watt）

和記電訊香港執行董事及行政總裁古星輝表示，是次採用先進的人工智能節能方案，調控網絡的電力使用量，並配合高效能的天線組件，冀能大幅減少 5G 網絡的耗電量，達致節能減碳。

華為 SingleRAN 產品線總裁于洋表示，公司將基於「0 Bit 0 Watt」無線節能重要創新方向，持續開展創新研究，推廣該技術更廣泛應用，為香港甚至全球網絡營辦商，打造穩定綠色的5.5G 網絡基礎。

此外，合作備忘錄中提出雙方將攜手探索在流動裝置、基建設備和回收等其他範疇的減碳節能方案，進一步推動流動通訊業的可持續發展。

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