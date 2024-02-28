時計寶表示，2023年下半年，中國經濟仍處復甦階段，集團收益減少乃主要由於銷售天王手錶以外的其他著名品牌手錶所得收益下降，原因為集團已關閉若干表

現欠佳的銷售點，及期內出售其於運營分類為該業務分部項下的銷售點的若干附屬公司的權益。

集團指，鑑於現况，將繼續採取審慎方式檢討其銷售點的表現及發展天王手錶的零售網絡，仔細評估潛在新店舖的開設，將密切監控現有銷售點的表現。此外，集團將繼續提供多元化的時尚手錶，以應對瞬息萬變的零售領域，同時在不同系列和潛在合作項目中注入新元素。

時計寶又指，就電子商務業務而言，由於市場參與者之間競爭愈發激烈，預期該部門未來的增長將面臨挑戰，但將繼續提升線上業務的運營能力，通過直播、短視頻及抖音、得物等其他新媒體渠道的精準營銷活動獲取新客戶。

績前時計寶股價無升跌，收報0.405元。

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