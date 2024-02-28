港府自2009年至2017年間共推八輪監管措施，以應對熾熱樓市，以下是回顧過去 13年間推出的印花稅措施摘要。
2010年：引入額外印花稅，稅率從5%至15%不等，持有期最長為 年。
2012年：引入15%的買家印花稅。額外印花稅稅率提高（現為10%至20%），持有期延長至3年。
2013年：住宅物業和非住宅物業的從價印花稅稅率提高約一倍。非住宅物業交易提前徵收從價印花稅。
2016年：住宅物業交易的從價印花稅統一上調至15%（即新住宅印花稅）。
2017年：取消了對一約多伙的交易的從價印花稅豁免。
2020年：非住宅物業交易的從價稅降至從價印花稅第2標準稅率。
2022年10月：針對成為香港永久居民的人才推出退稅計劃。
2023年2月：調整從價印花稅第2標準稅率的稅階。
2023年10月：為新來港人才提供先免後徵。新住宅印花稅及買家印花稅稅率減半至 7.5%。額外印花稅持有期縮短至2年。
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