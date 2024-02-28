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世界華文媒體536萬美元售馬來西亞商廈及廠房

世界華文媒體（0685）公布，全資附屬南洋報業控股以總代價2550萬馬幣（相當於近535.6萬美元）向一間馬來西亞註冊成立的私人公司，出售位於馬來西亞兩塊永久業權土地上興建之四層高辦公大樓及單層廠房。

世界華文媒體指，預計建議出售事項將產生約507萬元馬幣之收益。自2002年收購以來，該物業之公平值收益合共約為502萬元馬幣，已於過往財政年度之損益表中確認。

集團指，建議出售事項為南洋報業控股提供機會將該物業變現，並鞏固其流動資金及財務狀況。集團預期將錄得估計備考收益淨額約507萬元馬幣。

此外，建議出售事項所得款項將提供額外資金作為集團一般營運資金。如建議出售事項未能實現，現有租戶Vivar表示有意騰空該物業。由於該物業周邊地區出現更多可供出租或出售之物業，故有關情況將為南洋報業控股尋找合適租戶或買家帶來挑戰。

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