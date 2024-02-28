世界華文媒體指，預計建議出售事項將產生約507萬元馬幣之收益。自2002年收購以來，該物業之公平值收益合共約為502萬元馬幣，已於過往財政年度之損益表中確認。

集團指，建議出售事項為南洋報業控股提供機會將該物業變現，並鞏固其流動資金及財務狀況。集團預期將錄得估計備考收益淨額約507萬元馬幣。

此外，建議出售事項所得款項將提供額外資金作為集團一般營運資金。如建議出售事項未能實現，現有租戶Vivar表示有意騰空該物業。由於該物業周邊地區出現更多可供出租或出售之物業，故有關情況將為南洋報業控股尋找合適租戶或買家帶來挑戰。

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