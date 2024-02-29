道瓊斯工業平均指數收跌23點，跌幅0.07%，報38949點。標普500指數收跌8點，跌幅0.17%，報5069點。納斯達克綜合指數收跌87點，或0.55%，報15947點。

聯合健康跌2.95%，報498.28美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累99點，而波音升2.78%，報207元，貢獻道指36點。

科技股方面，蘋果收市報181.42元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報136.38元，跌1.8%，亞馬遜收市報173.16元，跌0.21%，Facebook收市報484.02元，跌0.62%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報494點。德國DAX指數收漲0.26%，報17601點；法國CAC 40指數漲0.08%，報7954點；英國富時100指數收跌0.76%，報7624點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.67%，報6260點。

美國2年期債息曾跌最多1.19%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見4.6374厘，是2月21日4.5784厘後最低。收市報4.6374厘，是2月20日後收市新低，當日報4.6121厘。連跌2日，累計跌0.0808厘，對上一次連跌2日是2月15日。

美國10年期債息曾跌最多0.96%，是2月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.77%。低見4.2619厘，是2月27日4.256厘後最低。收市報4.2639厘，是2月23日後收市新低，當日報4.248厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至36.814基點，是2月22日33.915基點後最窄。收市報37.561基點，是2月21日後收市最窄，當日報34.952基點。連升3日，累計升7.029基點，對上一次連升3日是1月25日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至114.47基點，是2月27日117.335基點後最窄。收市報

金龍指數曾跌最多1.71%，是2月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.16%。低見6257.69點，是2月26日6190.81點後最低。收市報6260.59點，是2月26日後收市新低，當日報6235.2點。

道指曾跌最多0.59%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見38741.68點，是2月21日38338.58點後最低。收市報38949.02點，是2月21日後收市新低，當日報38612.24點。連跌3日，累計跌182.51點，對上一次連跌3日是1月17日。

標指曾跌最多0.39%，是2月26日後最大跌幅，當日跌幅為0.39%。低見5058.35點，是2月27日5057.29點後最低。收市報5069.76點，是2月26日後收市新低，當日報5069.53點。

納指曾跌最多0.69%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.15%。低見15924.72點，是2月22日15869.24點後最低。收市報15947.74點，是2月21日後收市新低，當日報15580.87點。

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