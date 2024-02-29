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港股ADR跌122點 夜期低水114點 港交所、新世界等業績

美股向下，港股ADR跌122點或0.75%，報16414點，即月恒指夜期跌70點，報16423點，夜期低水114點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.15%，折合報273.81元；阿里巴巴（9988）跌1.71%，折合報72.98元；美團（3690）跌1.94%，折合報76.83元；匯控（0005）升0.85%，折合報60.26元；建行（0939）跌0.91%，折合報4.83元。

道期現跌0.197%；標期現跌0.15%；納期現跌0.16%。日本東證指數現跌0.23%；韓國KOSPI指數現跌0.73%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.13%。

VIX指數隔晚升3.05%或0.41點，報13.84點。

紐油現跌0.54%或0.43美元，報78.11美元；布油現升0.03%或0.03美元，報83.68美元；金價現升0%或0.06美元，報2034.61美元；LME 銅期貨隔晚跌0.3%或25.5美元，報8448.5美元。比特幣現升1.77%或1073.43美元，報61624.11美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報4.2658厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港交所（0388）、新世界發展（0017）、雲音樂（9899）、太平洋航運（2343）、香港生力啤（0236）、易鑫集團（2858）等。

和黃醫藥（0013）去年扭虧為盈，純利達1.01億美元。

明報母企世界華文媒體（0685）去年第三財季，轉蝕111萬美元不派息。世界華文媒體536萬美元售馬來西亞商廈及廠房。

百度（9888）上季盈利跌48%，全年多賺1.69倍。

萬華媒體（0426）上季虧損收窄至352萬元。

時計寶（2033）扭虧，中期賺1148萬元，不派息。

新世界百貨（0825）中期轉賺170萬，不派息。

信義光能（0968）︰李友情辭任CEO，由主席之子李聖潑接任。

九倉（0004）發盈喜，料轉賺5至10億。

新地（0016）中期多賺7.77%，基礎溢利跌5.9%，中期息0.95元，減24%。

 

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